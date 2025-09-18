

iPhone Air（スカイブルー）（筆者撮影）

【写真で見る】iPhone Airの厚みをiPhone 16 Pro Maxと比較

新しいiPhoneの中でも、特に注目を集めているのは、特別に薄い「iPhone Air」ではないだろうか。

ただし、「なんとなく弱そう」「機能が低い」などの理由から、他のiPhoneとの間で悩んでいる人もいるんじゃないだろうか。

そこで今回は、実機を使って「iPhone Airはどんなスマホか」をチェックしてみたい。

薄いが曲がらない、秘密はチタンフレーム

iPhone Airは、最薄部が約5.6mmというサイズが魅力だ。



重量は165g。これよりも軽いスマートフォンは今もあるし、過去のスマホは確かにもっと軽かった。

だが、10年前と今とでは、スマホに求められるものも変わってきている。動画を見る機会も増え、なんだかんだで画面は大きい方がいい。必要な処理能力も、これからAIの利用が増えることを考えると、高い方がいい。でも、バッテリー動作時間は長い方がいい……。

このような条件をすべて満たすのは難しい。だが、可能な限り満たそうとしたのがiPhone Airである……と言えそうだ。

まず、多くの人が気にかかるのは「堅牢性」だろう。発表された後にSNSの反応を見ると、「曲がりそう」「壊れそう」という声が多かった。

じゃあ、試してみよう。

貸し出しを受けたiPhone Airを持って、両手で全力をかけて曲げようとしてみた。



iPhone Airを両手で持って曲げようとしてみた（筆者撮影）

ん？ ちょっと曲がったように見える。

だが、力を緩めると、すぐにまっすぐに戻った。もちろん壊れていないし、問題なく動作している。



手を離すと元通り。故障もしていない（筆者撮影）

もちろん、皆さんには推奨しない。絶対に壊れないとは言えないからだ。

だが種明かしをすると、「これをやっても大丈夫」ということはわかっていた。なぜなら、この体験は2回目だったからだ。

新製品の発表にあわせて訪れたアップル本社では、新iPhoneの堅牢性に関する話を聞くことができた。その中では、iPhoneに力をかけて曲げるテストが行われていることも知った。

その時に、アップルの担当者に「曲げてみろ」と言われたのだ。

全力で力をかけてみたが、問題ない。アップルによれば、iPhone Airの曲げテストでは60kg以上の力をかけても大丈夫であることが検証できているという。特に鍛えたわけでもない成人男性の手でかけられる力は20kgから30kgというところだから、全然問題ないのだ。

このような堅牢性が実現されている理由は、フレームにチタン合金が使われているからだ。チタン合金は強い、と言われるが、具体的には「靱性」が高い。靱性とは、物体が壊れずに元に戻ろうとする力のこと。まさに先ほど、曲がらずに戻った状態を指す。

「上の出っ張り」に設計の秘密あり

iPhone Airは、ボディ上部に「出っ張り」がある。アップルは「プラトー」（フランス語で台地のこと）と呼んでいる。

ここの厚みを見ると、カメラがもっとも出っ張っているところを比較した場合、他のiPhoneと大差はない。



厚いカメラの部分は、他機種と厚みはさほど変わらない（筆者撮影）

ではこの薄さはハッタリかというと、全くそんなことはない。カメラや本体はほぼプラトーの中にあり、全体のほとんどはディスプレイやバッテリーで埋め尽くされている。その結果、バッテリー動作時間は相応に長くなっている。

以下はYouTubeアプリを使い、アップルがYouTubeに公開している発表会動画を3時間再生し続けた時のバッテリー消費量を示したものだ。バッテリーは100％充電済みの状態から、Wi-Fiで接続して通信を行った。ディスプレイ輝度はどれも「最高」にしている。



YouTube再生でバッテリー動作時間を比較（筆者撮影）

本来は「バッテリーが切れるまで」テストをしたいところだったが、作業スケジュールの関係で「3時間」での連続テストになった、そのため精度はそんなに高くないだろう。

だが、面白い結果が出た。iPhone AirよりもiPhone 16 Pro Maxの方が動作時間は短くなり、iPhone 17とiPhone 17 Proは同じくらい。iPhone 17 Pro Maxはさらにグッと長くなっている。



3時間、YouTube動画を連続再生した時に消費したバッテリーの量を比較（筆者撮影）

iPhone Airは「薄いからバッテリーが持たないのでは」と言われていたが、少なくともスペック上、過去モデルより極端に短いわけではなさそうだ。今年は他の製品も動作時間を延ばしている。だから、「今年の水準に合わせると短め」くらいの感じだろうか。

iPhone Airには専用の「iPhone Air Battery」が周辺機器として用意されている。サイズの問題から他の製品にはつけられない、Air専用の周辺機器である。これが必須というわけではなさそうだが、「あってもいい」くらいのものかもしれない。



iPhone Air専用の周辺機器「iPhone Air Battery」（筆者撮影）

発熱の不快感を軽減

同じように、ゲームで高い負荷をかけたあと、発熱を確認してみた。以下は、温度分布を画像として撮影できる「FLIR One Gen3」という機材を使って撮影した画像だ。白に近いところほど熱い。



発熱状況を確認。左から、iPhone 17/iPhone Air/iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max、比較用のiPhone 16 Pro Max（筆者撮影）

去年のモデルであるiPhone 16 Pro Maxがかなり発熱しているのに対し、iPhone AirやiPhone 17 Proシリーズはそんなに発熱していないのがわかる。

特に注目してほしいのは、熱が本体の上部、要はプラトーに集中しており、手で持つ部分はさらに発熱していないことだ。

デザイン上、本体上部に熱源を集める構造は大きな制約だ。だが、バッテリーをより多く搭載しつつ発熱の不快感を軽減するには、今回の新製品で採用された構造が有利であるのがよくわかる。

トレードオフもいくつか。課題があるなら他のモデルを

では、iPhone Airは欠点のないスマホかというと、そんなことはない。

まず、放熱性能がiPhone 17 Proシリーズほど高くないこと。そのためか、17 Proに比べ性能は控えめで、ゲームなどを長くプレイするには向かない。

次に、カメラが「標準（広角）」のみであること。望遠（ズーム）は写真の一部を切り出すことである程度対応できるが、超広角への対応はどうしようもない。日常では超広角の写真を撮りたくなる時も多く、割り切りが必要になる。



カメラは単眼で、撮影できる範囲には制限がある（筆者撮影）

3つ目は、「モノラル」であること。iPhoneは2016年以降、上と下にスピーカーを搭載している。iPhoneを横に持てばスピーカーから音楽をステレオ再生可能だ。これは他の製品でも当たり前のような機能と言える。

だが、iPhone Airの下部にはスピーカーがない。そのため、音が片方に偏った、狭い音場になる。ヘッドホン・イヤホンでしか音楽を聞かないなら問題ないが、そうでないならやはり寂しい要素だ。



iPhone Airの下部。マイクの穴だけがあり、他機種にはあるスピーカーがない（筆者撮影）

4つ目は、外部ディスプレイをつなぐための「DisplayPort Altモード」に対応していないこと。他のiPhoneはUSB-C端子につなぐことで外部ディスプレイや「XREAL One」などのサングラス型ディスプレイを使えるのだが、iPhone Airは使えない。

これらのことを考えると、他のモデルの方がいいという人も出てくるだろう。カメラや性能を重視するなら「iPhone 17 Proシリーズ」がいいし、もっと価格を抑えたいなら「iPhone 17」がある。



左から、iPhone 17/iPhone Air/iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max（筆者撮影）

アップルは今年、他社ほどAI機能を強化できなかった。しかし来年には、生成AIで改良されたSiriなど、より高性能な「Apple Intelligence」へのアップデートを予定している。

新機種はどれも発熱が抑えられ、バッテリー動作時間が延び、使い勝手がよくなった。これらは、Apple Intelligenceによって負荷が高まった時にも有効なものだ。まだApple Intelligence対応のiPhoneに買い替えていない人には、ちょうどいいタイミングと言えるのではないだろうか。

（西田 宗千佳 ： フリージャーナリスト）