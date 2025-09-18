推し活ワークショップブランド「推しクラフト」第1弾として『「初音ミク」シーリングスタンプ』がソニーより発売される。

【画像】初音ミクシーリングスタンプ3種詳細はこちら

人気イラストレーター・Rellaのキービジュアル「初音ミク Little Missing Stars」「初音ミクシンフォニー 2020 ～5th Anniversary～」「初音ミクシンフォニー 2025 札幌公演Ver.」3点を元に本人が盤面をデザインした。従来のスタンプヘッドにはない美麗かつ精緻なデザインが特徴だ。あわせてRellaによるオリジナルブレンドのカラーワックスセット3種も発売。様々なカラーのワックスを別途購入することで、世界にひとつだけのカラーリングのシーリングスタンプを作ることができる。

発売に先駆け、Rella個展 Stargazer & Lucid Dream in OSAKA」「初音ミクシンフォニー2025」のイベントに出展し、体験会が実施。スタンプを押すだけでシーリングスタンプを体験でき、オリジナルデザインのスタンプカード1枚がプレゼントされる。シーリングスタンプ専門店「シーリングスタンプCraft shop WOODPEPE（WOODPEPE池袋本店）」では、時間制でスタンプを作り放題のサービスを提供している。2025年10月5日（日）より『「初音ミク」シーリングスタンプ』のメニューが登場。3種類のスタンプヘッドセットをレンタルすると、スタンプカードが1枚プレゼントされる。

■イベント情報＜体験会第1弾＞『Rella個展 Stargazer & Lucid Dream in OSAKA』参加費：500円（税込）日時：2025年9月20日（土）、21日（日）、27日（土）、28日（日）時間：11:10～20:00場所：なんばマルイ5Fイベントスペース

＜体験会第2弾＞『初音ミクシンフォニー2025』参加費：500円（税込）日時：2025年10月4日（土）場所：パシフィコ横浜 国立大ホール時間：現地物販実施時間※に準ずる

発売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズArt by Rella © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

（文＝リアルサウンド ブック編集部）