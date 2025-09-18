リベラウェアが大幅反発、韓国Ｓｅｑｕｏｒ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ社と業務提携で覚書締結 リベラウェアが大幅反発、韓国Ｓｅｑｕｏｒ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ社と業務提携で覚書締結

Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A.T>が大幅反発している。この日、韓国ソウルを拠点とするロボティクス企業Ｓｅｑｕｏｒ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ社と製品開発及び事業拡大を目的とした業務提携に関する覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



今回のＭＯＵ締結は、次世代の高度産業用ドローン及びロボティクス製品の研究開発と商用化を推進していくことが目的。Ｓｅｑｕｏｒ社は自社開発技術である「Ｌａｔｅｎｔ ３Ｄ Ｗｏｒｌｄ Ｍｏｄｅｌ」を基盤としたフィジカルＡＩにより、ロボット及び自律走行ソリューション分野で高度な技術力を有していることから、リベラウェアでは締結を通じてフィジカルＡＩをはじめとする先端技術を自社ドローンに取り入れ、次世代ドローンの実用化準備を加速させるとしている。



出所：MINKABU PRESS