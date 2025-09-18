「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在でイトーヨーギョー<5287.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



１８日の東証スタンダード市場でイトヨーギョが急反発。同社はマンホールなどのコンクリート２次製品を手掛けており、下水道インフラの全国的なメンテナンスが課題となるなか、活躍機会が高まるとの見方が強まっている。特に、国土交通省は１７日、全国の下水管調査で１年以内の速やかな対策が必要とされる下水道管はおよそ７２キロメートルに及ぶと公表した。同社の株価は足もとで調整色を強めていたが、この日は見直し買いが流入している。



出所：MINKABU PRESS