¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤Î²º¤ä¤«3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ªµµÍüÏÂÌé¡õÀ®ÅÄ¾¼¼¡¡õ»û²¬¸Æ¿Í¤¬¹ë²Ú¶¦±é
À®ÅÄ¾¼¼¡¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢µµÍüÏÂÌé¤È»û²¬¸Æ¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡õÀ®ÅÄ¾¼¼¡¡õ»û²¬¸Æ¿Í¤¬²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È
¢£Rockon Social Club¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËµµÍüÏÂÌé¤¬»²²Ã
À®ÅÄ¤ò´Þ¤à¡¢²¬ËÜ·ò°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢Á°ÅÄ¹ÌÍÛ¤Î¡ÈÃËÆ®¸ÆÁÈ¡É¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»û²¬¤ÈÀÄ»³±Ñ¼ù¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿6¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÈRockon Social Club¡É ¤¬¡¢11·î5Æü¤Ë½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢ºæÀµ¾Ï¡¢ÂçÍ§¹¯Ê¿¡ÊHOUND DOG¡Ë¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡¢NOKKO¡¢¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¡ÊÀ»µ²ËâII¡Ë¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢MISIA¡¢¤½¤·¤ÆµµÍü¤¬¥³¥é¥Ü¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
À®ÅÄ¤Ï¡Ö¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤ÎµµÍü·¯¤È¸Æ¿Í¤µ¤ó¡¡µµÍü·¯¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÏÂÌé¤Ï¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡µµÍü·¯¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«°ì½ï¤Ë¿©»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ãæ±û¤ËºÂ¤ëµµÍü¤ò»û²¬¤È¶´¤à·Á¤Ç¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¸å¤À¤í¤¦¤«¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¾¼¤Á¤ã¤ó¤¬µµ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡ª¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¤ËÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£