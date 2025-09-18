Ä«ÁÒ³¤¡¢UFC¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦¡ÈMMA°éÀ®»ÜÀß¡É¤ò»ë»¡¡Ö¥«¥¤¡¦¥¢¥µ¥¯¥é¤Ï1²óÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×
Ä«ÁÒ³¤¤Ï17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸µUFC¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤ÇÀìÂ°¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¶â¸¶ÀµÆÁ»á¤È¿²µ»¥³ー¥Á¤ÎÃÝ±ºÀµµ¯»á¤È¤â¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡È»ÜÀß¡É¤ò»ë»¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤è¤±¤ì¤ÐÄê´üÅª¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×
Ä«ÁÒ¤Ï8·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¥·¥«¥´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖUFC319¡×¤Ç38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2²ó°ìËÜÉé¤±¡£UFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄ«ÁÒ¤Ï»î¹ç¤«¤é°ì·î¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢UFCÂ¦¤«¤é¡Ö¥«¥¤¡¦¥¢¥µ¥¯¥é¤Ï1²óÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë¤¢¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦°éÀ®»ÜÀß¡ÖUFC PI¡Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¡Ë¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Îý½¬´Ä¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢UFC¤¬ÇÉ¸¯¤·¤¿MMA¥³ー¥Á¤â¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢2Çñ3Æü¤Ç»ë»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¡£¡Ö¤â¤·¤è¤±¤ì¤ÐÄê´üÅª¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤«¤âÏ¢¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÎý½¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È»ë»¡¤ÎÌÜÅª¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤Ï¼ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Ïー¥É¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÄ«ÁÒ¤äJTT¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£