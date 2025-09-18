ORANGE RANGE『THE FIRST TAKE』で披露した「イケナイ太陽」「花」の配信リリースが決定
ORANGE RANGEが「イケナイ太陽」「花」の『THE FIRST TAKE』ver.を9月24日に配信リリースすることが決定した。
■「イケナイ太陽」令和ver.のMVは、“致死量の平成”などのワードとともに大きな話題に！
「イケナイ太陽」は、フジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス』オープニングテーマとして起用されたことで広く知られ、オリコンストリーミングランキングでは自身初の累計再生数1億回を突破したナンバー。
2025年夏には、令和ver.のMVも公開され、“致死量の平成”などのワードとともに大きな話題となり、2,000万再生超えとまだまだバズり中だ。
『THE FIRST TAKE』の第570回で披露された「イケナイ太陽」は、公開から2ヵ月で880万再生を記録。ストリーミングサービスでの配信が待望されていたが、9月24日、いよいよ配信となる。
さらに、同日24日には「花」の『THE FIRST TAKE』 ver.も配信決定。
Spotify/AppleMusicでの事前登録もスタートしているので、ぜひ事前登録の上で配信を待とう。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「イケナイ太陽―From THE FIRST TAKE」
2025.09.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「花―From THE FIRST TAKE」
■関連リンク
ORANGE RANGE OFFICIAL SITE
https://orangerange.com/