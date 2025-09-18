岡田准一が自身のXを更新。山田孝之との2ショットを公開し、注目が集まっている。

■立派な髭を蓄えた山田孝之と嬉しそうな岡田准一

【写真】岡田准一が『釜山国際映画祭』で遭遇！山田孝之との2ショット 他【動画】『イクサガミ』『グッドニュース』ティザー映像

9月17日より韓国・釜山で開催されているアジア最大規模の映画祭『第30回釜山国際映画祭』のオープニングセレモニーに登場した岡田。自身が、主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める、Netflixシリーズ『イクサガミ』（11月13日より配信開始）が「オンスクリーン部門」に招待され、藤崎ゆみあ（「崎」は、たつさきが正式表記）、藤井道人監督と共にレッドカーペットを歩いた。

岡田は「キラキラした場所でくまさんみつけた。」と綴り、2枚の写真をポスト。Netflixのアイコンカラーである赤で統一された華やかなバーラウンジの写真、そしてもう一枚が山田との2ショットだ。

山田は、岡田が表現した「くまさん」にぴったりの風貌で、立派な髭と伸びた髪が山田の顔を覆っている。堂々とした佇まいの山田の隣で、岡田は嬉しそうに笑った。

SNSには、「すごい！髪と髭が合成みたいに見える」「すごくかわいい発見」「めっちゃクマーー！」「ラスボス感強ッ」「誰かわからなかった」「どっちも可愛くてわろた」「想像以上にクマｗ」など大きな反響が寄せられている。また、二宮和也もこの投稿に反応。「え、、、いいな、、、アタクシも撮ってもらいたい。」と羨ましそうにコメントを残した。

なお、山田はNetflix映画『グッドニュース』（10月17日配信スタート）に出演。ホン・ギョン、ピョン・ソンヒョン監督と共にレッドカーペットに登場した。

■動画：Netflixシリーズ『イクサガミ』ティザー予告

■動画：Netflix映画『グッドニュース』ティザー予告