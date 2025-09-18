¡ÚMLB¡ÛCYº¸ÏÓ¥¹¥Í¥ë¤¬º²¤Î112µå¡¢Â³Åê»Ö´ê¤Ç¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¡¡7²óÌµ¼ºÅÀ12Ã¥»°¿¶¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£7²ó112µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ2»ÍµåÌµ¼ºÅÀ11Ã¥»°¿¶¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
7²óÉ½¤Ë¤ÏÏ¢Â³»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¤éÂ³Åê¤ò»Ö´ê¡£ºÇ¸å¤ÏÞÕ¿È¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤é¤·¤¤º²¤ÎÇ®Åê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£½øÈ×¤«¤é°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¥¹¥Í¥ë¤Ï½é²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Àー³°Ìî¼ê¤ò»°Èô¡¢Â³¤¯¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤È¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥ÑーÆâÌî¼ê¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£2²ó¤âJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥ÈÊá¼ê¤òÍ·¥´¥í¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô2¿Í¤âÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
3²óÉ½¤Ï2»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥ïー¥Ðー¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡£4²óÉ½¤«¤é6²óÉ½¤Þ¤Ç°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤º¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¢£7²óÉ½¤Ï¼«¤é»Ö´ê¤ÎÂ³Åê
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡¢2»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤·¤«¤·¥¹¥Í¥ë¤ÏÂ³Åê¤ò»Ö´ê¤·¡¢»Ø´ø´±¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÄÉ¤¤ÊÖ¤¹µ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥ª¥Ã¥Èー¡¦¥±¥ó¥×ÆâÌî¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ËÜµòÃÏ¤Î´ÑµÒ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¥¹¥Í¥ë¤Ï7²ó111µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ2»ÍµåÌµ¼ºÅÀ11Ã¥»°¿¶¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢µ¤Ç÷¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Í¥ë¤Î¹¥Åê¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬5－0¤Ç²÷¾¡¡£8²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤Î51¹æ¥¢ー¥Á¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£