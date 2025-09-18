13時の日経平均は587円高の4万5377円、アドテストが175.58円押し上げ 13時の日経平均は587円高の4万5377円、アドテストが175.58円押し上げ

18日13時現在の日経平均株価は前日比587.15円（1.31％）高の4万5377.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は685、値下がりは852、変わらずは78。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を175.58円押し上げている。次いで東エレク <8035>が137.76円、ＳＢＧ <9984>が54.70円、ファストリ <9983>が29.98円、ＴＤＫ <6762>が29.88円と続く。



マイナス寄与度は12.66円の押し下げで任天堂 <7974>がトップ。以下、リクルート <6098>が7.19円、ＫＤＤＩ <9433>が4.46円、味の素 <2802>が3.98円、ＨＯＹＡ <7741>が2.87円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、医薬品、金属製品と続く。値下がり上位には電気・ガス、その他製品、水産・農林が並んでいる。



※13時0分2秒時点



