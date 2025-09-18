Photo: 山田洋路

ビジネスパーソンとして日々の業務をスマートにこなすあなた。スーツのシルエットや腕時計、靴の手入れには気を使っているのに、ふと気づくとポケットの中のキーリングは100年前とほとんど変わらない形のまま。

実は、その小さなツールこそ、あなたの印象や仕事の効率に大きな影響を与えているのです。

ツールは細部にこだわる-KEYROUNDのミニマル革命

Photo: 山田洋路

そこで注目したいのが、KEYROUNDのキーリング。薄さわずか1.1mmのフラット形状は、ポケットの中でかさばらず、スマートな所作を実現します。

さらに、ストーンウォッシュ加工によるマットな質感は、光沢を抑えつつ上品な印象を与え、ビジネスシーンにぴったり。

最大の特徴は、爪を使わずに開閉できる独自の機構。これにより、爪を傷める心配がなく、スムーズに鍵の着脱が可能です。

Photo: 山田洋路

細部にまで配慮された設計は、まさに「神は細部に宿る」を体現しています。

小さなツールにこだわることは、自己投資の一環。日常の細部を整えることで、仕事のパフォーマンスも自然と向上するでしょう。

あなたのポケットにも、この小さな革命を

Photo: 山田洋路

KEYROUNDは、ただのキーリングではありません。

薄さ1.1mmのフラット形状、ストーンウォッシュ加工のマットな質感、爪を使わない開閉機構という3つの革新的な機能が、あなたのビジネスライフを支えます。

「日常の小さなツールにこだわることで、仕事のパフォーマンスも上がるかもしれない。」そんな期待を胸に、ぜひあなたのポケットにもこの「小さな革命」を取り入れてみてはいかがでしょう？

