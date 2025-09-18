８７年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「チョッちゃん」は１８日、ＮＨＫＢＳで再放送され、黒柳徹子がまさかの姿で登場し、ネットの話題をさらった。

この日の「チョッちゃん」は、滝川へ向う汽車の中でみさ（由紀さおり）の具合が悪くなり、駅舎で休ませていたところ、行商のおばさんが声をかける。知り合いがいれば、そこで休ませてもらった方がいいと言ったことから、蝶子（古村比呂）は、ここが以前リンゴを送ってもらった中本の家の近くだと気づき、中本を呼び、一晩泊めて欲しいとお願いする…。

この行商のおばさんを演じたのが黒柳。いつものたまねぎヘアではなく、頭には手ぬぐいを巻き、浅黒い肌にメガネ姿。完全に「行商のおばさん」で、言われなければ黒柳だとは分からないほどだった。

この「チョッちゃん」は、黒柳の母・朝さんをモデルにした物語。ヒロインは古村比呂。

ネットでも黒柳の登場は話題となっており「キャストのクレジット見てなかったら、黒柳徹子さんだって気付かなかったと思います」「黒柳徹子さんと加津子ちゃん（徹子役）が、互いに目を合わせるシーンに胸が熱くなった」「黒柳徹子さんが出てる！方言も滑舌もバッチリ。さすが！」「声違うから分からなかった」「これは視聴者への大サービス回。うれしい、ただただうれしい」などの声が。

ちなみに明日１９日は「チョッちゃん」ヒロインの古村が「徹子の部屋」にゲストとして出演予定。ネットでは「今日は徹子さんがチョッちゃん、そして明日はチョッちゃんが徹子の部屋に！」と話題になっていた。