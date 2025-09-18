3人組テクノポップユニット、Perfumeが18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。ユニット名の由来について語った。

番組では、Perfumeのこれまでの歩みを紹介。13歳でインディーズデビューした当時のCDジャケットには、ユニット名が英語ではなくひらがなで「ぱふゅ〜む」と表記されており、ハライチ岩井勇気が「『ふゅ〜』なんですね。『ひゅ〜』じゃない」と語った。

かしゆかは、ひらがな時代について「（地元の）広島の時はまだひらがなでやってて。『グループは13画が人気が出る』っていうのを信じて、どうにかこうにかひらがなで13画を作ってました」とジンクスに頼った命名だったと笑った。

ユニット名の由来も語り、あ〜ちゃんは「ゆか、あやか、ゆかって人と3人でやってたんです、最初。みんな香りの『香』で。下の（名前の）『香』が。じゃあ『ぱふゅ〜む』にしようって言ったんだけど、そのがメンバー替わってのっちが入ってくれて。のっちは彩乃っていう名前なので」と同時にメンバー替えがあったことを振り返った。

結果としてメンバーの名前にちなんだ命名と説明することはできなくなったが、あ〜ちゃんは「だからまあ、ぱふゅ〜むは『香りでいろんな人の気持ちを動かすよね』みたいな後付けということで」とぶっちゃけて笑いを誘った。