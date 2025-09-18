Aぇ! group末澤誠也、憧れの先輩とランチ報告 豪華プレゼントも明かす「すごい時間を過ごして」
【モデルプレス＝2025/09/18】Aぇ! groupの小島健と末澤誠也が17日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜※この日はよる10時45分〜）に出演。末澤が憧れの先輩と食事に行ったエピソードを語った。
【写真】Aぇ! group末澤誠也、先輩とのランチショット
この日の放送ではリスナーから「SNSで木村拓哉さんとの2ショットをあげていた」というメッセージが届いた。事務所に入る前から木村のファンだったという末澤は、木村拓哉と食事に行くのが「初めてだった」と嬉しそうに告白。「僕から、お声をかけさせていただいて」実現したのだという。
「この日、僕時間あるんですけどって。もしお時間あればあればお食事行きたいです」と2日ほど前に連絡したところ、木村から「ランチでもする？鰻食べれる？じゃあ店予約しとくわ」と連絡があったといい、この対応に「スマートやね」と小島からも思わず感嘆の言葉がこぼれていた。この日は「ほぼほぼプライベートな話」をしており「すごい時間を過ごしてるなって思いながら喋ってた」と振り返った。
末澤は「俺があんまり東京のことをさ。場所、土地勘とかわからへんし、そういう話とかをしてたり」「（移動は）歩いたりとかもしますし、タクシー乗ったりもしますしねみたいな話をしとって。ほんなら、自転車を買っていただきました。木村さんに」と話が弾んだ上に、プレゼントまでしてもらったとも告白。自転車は「移動範囲が広がる」という木村の気遣いから買ってもらったそうで「カスタムできる自転車で。木村さんと一緒に選んで」と明かした。「すごく楽しい時間を過ごさせていただきました」とその日を振り返り、小島を驚かせていた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
