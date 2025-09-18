村瀬紗英、色白美脚際立つミニワンピ姿「綺麗すぎ」「美人さん」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/09/18】元NMB48でモデルの村瀬紗英が17日、自身のInstagramを更新。色白の美しい脚が際立つコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】村瀬紗英、ミニワンピで色白美脚披露
村瀬は「dailylook 오늘」と韓国語を交えて今日のファッションを紹介。美しい脚が際立つ黒地に白いドット柄のミニワンピースに赤いバッグを合わせたコーディネートで、室内で撮影した上品なスタイリングの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎ」「美人さん」「スタイル抜群」「おしゃれなコーデが似合ってる」「可愛い」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
