ナイナイ矢部の妻・青木裕子、子ども2人の写真公開 お出かけ報告に「仲良し家族」「幸せ溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/18】フリーアナウンサーの青木裕子が17日、自身のInstagramを更新。子どもたちとのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の妻、長男＆次男の密着ショット公開
青木は「息子たちと行った『デザインあ展』」とつづり、子どもたちと展示会を訪れた際の写真を公開。子ども2人が仲良く歩く姿や、展示を真剣に見ている後ろ姿を披露した。さらに、「最近一緒に出かけてくれない長男が興味を持ち、積極的に参加し、そして帰りに『楽しかった』と！」と、長男の反応に喜びをつづっている。
この投稿に、ファンからは「仲良し家族で素敵」「幸せ溢れてる」「微笑ましい」「子どもたちも楽しそう」「癒される」といったコメントが寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
