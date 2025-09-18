キスマイ千賀健永「他人の意志で美容施術を決めるな」“美容の格言”発表
【モデルプレス＝2025/09/18】Kis-My-Ft2の千賀健永が9月18日、都内にて行われた、美容医療企業のポップアップ記念発表会に出席。美容に関する格言を発表した。
【写真】キスマイ千賀健永、女優からバックハグ
美容好きで、自身のInstagramやYouTubeなどで、美容情報を発信している千賀。この日、「美容男子になって、美容を好きになって、とても前向きにいろんなことを楽しめるようになった」「そんな僕が皆さんに伝えておきたい考え、これから皆様にお披露目したいと思います」と切り出し、「他人の意志で美容施術を決めるな。美容はコンプレックスからの脱却。自分の人生を豊かにするための大きな選択肢の1つである」という格言をお披露目した。
この格言について「スキンケアだったりとかエステレベルは趣味で軽い気持ちで良いと思うんですけれども、美容医療っていうのはコンプレックスからの脱却だと思う」と補足し、「他人からのアドバイスに対して、そのまま誰かの意見を受け入れるのではなくて、アドバイスの一環として参考にして、最終的にはしっかり自分の意識を決めることがすごく大事だなと思います」とコメント。「そうしないと施術をした後の喜びも半減してしまうし、もし失敗してしまった時に他責になってしまうのが1番良くないなと思うんです」と持論を展開し、「選ぶ美容医療によっては後戻りができないリスクも伴うので、しっかりと医師のカウンセリングを受けてもらいたいですし、ちゃんと信頼関係を築けた先生に出会って、そのクリニックで受けてもらいたいなと思います。美容医療を受けるのであれば、受けた後の自分に自信を持って、幸せになっていくために、自分の意思で決断することが大事なんじゃないかと思う」と真摯に語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆千賀健永、美容の格言を発表
