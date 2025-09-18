元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが17日、自身のインスタグラムを更新。現在の体調と心境を明かした。



【写真】デトックス！メガネ姿でピース

「緑に囲まれてデトックス！」と投稿し、緑が映える庭園が見える和室でお茶と和菓子が置かれたテーブルを前に、メガネをかけノースリーブ姿でピースサインをする写真を掲載。



「仕事を再開してから夏までずっとバタバタだったので、最近はゆっくり過ごしてます」と記し、「以前に比べ、体力がなくなってしまったし、まだ調子に波があって。波がプラスに大きく振れた後、同じ分だけマイナスに向かってしまうのを何度も繰り返してきたので(これ精神疾患になったことのある方ならよくわかるはず...)、それを避けるためにも、今は詰め込みすぎない働き方を心がけてます！」と続けた。



そして「大好きな友人と遊びに行ったり、ご飯を食べたり、たくさんの喜びをひとつひとつ噛みしめられる時間があること、本当に幸せだー」とつづった。



渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。2023年から体調不良の療養のため仕事を休養し、2024年８月末で同社を退社した。同年10月にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表し、専門治療が終了したこと明かしていた。現在はフリーで活動中。



（よろず～ニュース編集部）