インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、長期格安マンスリーレンタカー「マンスリーゴー」と共同で「レンタカーで一緒にドライブに行きたい芸能人」に関する調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。今回は、「男性芸能人」ランキングを紹介します。

調査は2025年8月25日から9月2日、全国の男女を対象にインターネットで実施。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、俳優の大泉洋さんで、79票。回答者からは「ずっと面白いことを話してくれて、飽きなさそう」（50代女性）、「気もそれほど使わずに、楽しく旅ができそう」（50代男性）、「一緒にいると楽しい雰囲気がある」（60代男性）といった声が寄せられていました。

2位には、お笑いタレントの明石家さんまさんがランクイン。84票でした。「会話に困らなさそうなので」（40代女性）、「渋滞に引っかかっても退屈しないだろうから」（40代男性）、「ドライブ中、ずっとしゃべり続けてくれて、楽しませてくれそうだから」（60代男性）などのコメントが見られました。

そして1位は、タレントの所ジョージさん。104票を獲得しました。「楽しい場所をたくさん知っていそう」（50代男性）、「人当たりがよくて話を合わせてくれそう」（60代女性）、「一緒にいて楽しそうだからです」（20代女性）などの回答が集まったということです。