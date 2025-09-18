¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë50ºÐÀ¨¤¹¤®¤ë¤è¤¥¡×½»Ã«°ÉÆà¡¢Èþ¹á¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½ËÊ¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î½»Ã«°ÉÆà¤¬18Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦Èþ¹á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½»Ã«°ÉÆà¡¢Èþ¹á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¾Ð´é
¡¡½»Ã«¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9Æü¤Ë50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Èþ¹á¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿Èþ¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿À¹Âç¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç½»Ã«¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Èþ¹á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ñÀ×¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡©¡©¡¡¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë50ºÐÀ¨¤¹¤®¤ë¤è¤¥¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈþ¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤¬¥Ñ¡¼¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤ÆHAPPY¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½»Ã«°ÉÆà¡Ê¤¹¤ß¤¿¤Ë ¤¢¤ó¤Ê¡Ë
1983Ç¯2·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢18ºÐ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2006Ç¯8·î¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤³¤È½»Ã«Àµ¼ù¤ÈÆþÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2008Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2011Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö½»Ã«°ÉÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@annasumitani¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½»Ã«°ÉÆà¡¢Èþ¹á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¾Ð´é
¡¡½»Ã«¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9Æü¤Ë50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Èþ¹á¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿Èþ¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿À¹Âç¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç½»Ã«¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Èþ¹á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ñÀ×¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡©¡©¡¡¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë50ºÐÀ¨¤¹¤®¤ë¤è¤¥¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈþ¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤¬¥Ñ¡¼¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤ÆHAPPY¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½»Ã«°ÉÆà¡Ê¤¹¤ß¤¿¤Ë ¤¢¤ó¤Ê¡Ë
1983Ç¯2·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢18ºÐ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2006Ç¯8·î¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤³¤È½»Ã«Àµ¼ù¤ÈÆþÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2008Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2011Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö½»Ã«°ÉÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@annasumitani¡Ë