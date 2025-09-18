ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢½é¤Î³¤³°±Ç²èº×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡¡¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù³ø⼭¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÎÓÍµÂÀ¡õ°½Ìî¹ä¤È¹ßÎ×
¡¡´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ17Æü¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤Î¼ç±é¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¶¦±é¤ÎÎÓÍµÂÀ¡¢°½Ìî¹ä¡¢±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¤é¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¼±ç¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè2²óÂçé®½ÕÉ§¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¾Èø½á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼½¸ÃÄ¡¦THE SEVEN¤¬½é¤Î·à¾ìºîÉÊ¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡£´ÆÆÄ¤Ï±ÊÅÄ¶×¡¢¼ç±é¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¶¦±é¤Ë°½Ìî¹ä¤ÈÎÓÍµÂÀ¤ò·Þ¤¨¡¢ÉÏ¤·¤µ¤«¤é°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯¡£Èà¤é¤Î3Æü´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÏº¤¡¦À¤³¦¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¡¦°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿¼Ê¥¤Ê¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¥Æ¡¼¥Þ¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡£17Æü¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤Ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ø¤ÈÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤«¤é¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÎÓÍµÂÀ¡¢°½Ìî¹ä¡¢±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹°æµ±¤È´Ø¸ý¼þÊ¿¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ä¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ËÌÂ¼¡¢ÎÓ¡¢°½Ìî¡¢±ÊÅÄ´ÆÆÄ¤é¤Ï¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ËþÀÊ¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤ÈÇï¼ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ³¤³°±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â¤³¤Î2¿Í¡ÊÎÓ¡¢°½Ìî¡Ë¤ÈÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô3À¤Âå¤Çºî¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î¼ã¼Ô¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤ò¡¢À¤³¦¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÎÓ¤â¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢°½Ìî¤â¡Ö³§¤Ç¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤³¤Î»þ´Ö¤òÂ¸Ê¬¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡9·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢±ÊÅÄ´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐÃÅÍ½Äê¤ÎÎÓ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Ç¤âÀ¤³¦¤ÎÊý¡¹¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3¿Í¡ÊËÌÂ¼¡¢ÎÓ¡¢°½Ìî¡Ë¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¡ãÀ¸¤¤ë¤ò·Ò¤°¡äÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤ÆËÌÂ¼¤â¡Öº£¡¢ÍµÂÀ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ç¡ãÀ¸¤¤ë¡ä¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ²¿¤«ÅÏ¤»¤ë¤â¤Î¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤êÅÏ¤·¤¿¤ê¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤ÎÄêµÁ¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¡ãÀ¸¤¤ë¡ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¸å¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢ÍµÂÀ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤ËÎÓ¤¬¤¦¤Ê¤º¤¯¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï°½Ìî¤¬¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯10·î¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ø»³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³§¤Ç¸ø³«¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤ÏÆ±±Ç²èº×¤Ç¡¢9·î18Æü¤Ë±ÊÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÎÓÍµÂÀ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹°æµ±¡ÊTHE SEVEN¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢9·î19Æü¤Ë¤âÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤Ï¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
