◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場した本拠地・フィリーズ戦で、Ｂ・スネル投手が先発し、７回２安打無失点、毎回の１２奪三振と圧巻の投球を披露。今季５勝目の権利を得て降板した。

初回から２番シュワバー、ハーパーを２者連続に斬ると、２回にも２Ｋ、３回は２本の安打を許したが３Ｋで無失点に切り抜け、最高の立ち上がりを見せた。５回までに毎回１０三振を奪った。

７回には２死から連続四球を与えピンチを招いた。これにはロバーツ監督もマウンドに向かったが、左腕は首を横に振る仕草で続投を志願し、指揮官は交代を告げずにベンチに引き下がった。救援左腕ベシアもグラウンドに出かけていたが、スネルが続投し、最後は直球で空振り三振にねじ伏せた。スネルは毎回の１２奪三振。前回登板は６イニングを無失点に抑えており、これで１３イニング連続無失点となった。

昨オフに５年総額１億８２００万ドル（約２７６億６０００万円＝契約時のレート）で加入した左腕は過去にサイ・ヤング賞を２度受賞。今季は左肩炎症で米開幕直後から約４か月離脱。試合前時点で９試合に登板し、４勝４敗、防御率２・７９をマークしていた。