UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節。ドイツのバイエルン・ミュンヘンはイングランドのチェルシーと対戦。いきなりのビッグマッチとなったが、3-1と見事な勝利を収めた。



2得点を決めたのはエースストライカーのハリー・ケインだ。25分にペナルティエリア内で反転してボールを受けたところを倒されPKを獲得すると、これを決めてチーム2点目をゲット。さらに63分、守備のミスを突いてゴールに流し込み、決定的な3点目を挙げた。





スペイン『MUNDODEPORTIVO』は「バイエルンは別の惑星から来たケインでチェルシーを破る」と報道。また、元イングランド代表DFジェイミー・キャラガー氏は『CBS sports』で「このスポーツ史上もっとも偉大なゴールスコアラーの1人」「イングランド市場最高の得点者だ」と絶賛した。今季、ケインはバイエルンで6試合に出場し、得点を重ねている。シュツットガルトとの独スーパー杯では先制点を記録。ブンデスリーガ開幕戦のライプツィヒ戦ではさっそくハットトリック。dfbポカールのSVヴェーエン戦では2得点。ハンブルガーSV戦でも2得点。そして今回のチェルシー戦でも2得点だ。アシストも3つ記録しており、6試合出場の時点で10ゴール3アシストと止められない爆発ぶりを披露している。早くも公式戦2桁ゴールとなっており、とんでもない得点ペースだ。バイエルン加入以来、通算ゴール数は102試合で95ゴール。バイエルン100ゴール到達もまもなくとなっており、32歳にして改めて怪物ストライカーぶりを見せつけている。今季はどこまで得点数を伸ばすか、絶好調のケインから目が離せない。