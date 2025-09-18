「念願の肩車」知念里奈、19歳長男の肩にまたがりポーズ 楽しげな親子2ショットに反響「お兄ちゃん大きいから迫力ありそう」「カレカノみたいで素敵」 夫は井上芳雄
ミュージカル俳優・井上芳雄（46）の妻で、俳優の知念里奈（44）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。連投でこの夏の思い出を紹介し、バレエダンサーとして活動する長男・井上慈英（19）との親子2ショットなど楽しげなプライベートショットを公開した。
【写真】「お兄ちゃん大きいから迫力ありそう」「カレカノみたい」19歳長男との肩車2ショット披露の知念里奈
「夏休みを振り返る！韓国」という17日の投稿を皮切りに、家族で楽しんだ夏の思い出ショットを複数披露。サンセットを望みながらくつろぐ姿や、「念願の肩車」と海辺で長男の慈英に肩車をしてもらっている姿をとらえた親子写真など、オフを満喫する様子を紹介している。
夏の思い出の数々に「韓国良いなぁ」「メチャ良い笑顔やんー」「綺麗なサンセット」などの声が届けられたほか、親子の肩車ショットには「えー夢ある肩車 お兄ちゃん大きいから迫力ありそう」「素敵」「わあわぁすごい！羨ましい」「カレカノみたいで素敵」「肩車 念願叶ってよかったね」とのコメントが寄せられている。
知念は、2005年にモデルの中村健太郎と結婚。06年3月に第1子長男が誕生したが、07年3月に離婚した。井上とは16年7月に再婚し、18年6月12日に第2子となる次男（7）が誕生した。
