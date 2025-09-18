照英、「にわとり三姉妹」が“爆食”する動画公開にファンほっこり「パンの美味しさを知ってしまったね」「愛おしいですね」
俳優・タレントの照英（51）が16日、自身のインスタグラムを更新。今年3月に迎え入れたことを報告していた、3羽のニワトリのほっこりする動画を公開した。
【動画】「愛おしいですね」照英が公開した「にわとり三姉妹」のほっこり動画
照英は「にわとり三姉妹（ボリスブラウン）うるる＆ひより＆ちよのさん おやつに食パンのミミをあげてみたら、爆食です」とつづり、ニワトリたちが一心不乱にパンの耳をつついている動画をアップした。
この投稿にファンからは「すごーい爆食ですね!!おかわり〜って催促されそーですね」「美味しいんだね」「目をつぶって聞くとモールス信号見たいに聞こえる…美味しい信号かな」「パンの美味しさを知ってしまったね」「ご飯を摘んでる姿が愛おしいですね」「あら、なんてグルメなんでしょう」などのコメントが寄せられている。
