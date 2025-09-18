◇ナ・リーグ ドジャース─フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。今季最多112球を投げ7回2安打無失点、今季最多12三振を奪う好投を見せ、本拠ファンを沸かせた。

立ち上がりはナ・リーグ最多53本を放っている相手主砲・シュワバーを高め直球で空振り三振。MVP2度のハーパーも落差のあるカーブで空振り三振に仕留めるなど3者凡退に封じた。

3回2死から連打で一、二塁のピンチを背負ったが、シュワバーを内角スライダーで見逃し三振に抑え、仕事をさせなかった。

球数が100球を超えた7回2死、フルカウントからカステラノスにこの試合、初めての四球を与え、頭を抱えて苛立つ素振りを見せると、次打者・ケプラーも四球で歩かせてしまい一、二塁のピンチ。内野陣がマウンドに集まり左腕に声かけると、ロバーツ監督もベンチを飛び出しマウンドへ。さらに、ブルペンから2番手としてベシアが出かかったが、スネルは交代を拒否する素振りを見せて指揮官を追い返し続投。最後はケンプを高め直球で空振り三振に仕留め、マウンド上で雄叫び。本拠ファンも立ち上がって両手を突き上げ左腕の快投を称えた。

バッテリーを組んだロートベットとベンチなどで密にコミュニケーションを取って意思疎通を図る姿が見え、新相棒と息ぴったりに強力フィリーズ打線を封じた。

112球、12奪三振はいずれも今季最多。サイ・ヤング賞2度の実力派左腕が連敗中のチームを鼓舞する力投を見せた。