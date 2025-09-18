◆第７８回秋季全道高校野球大会旭川地区予選 ▽Ｂブロック１回戦 旭川東７―０旭川西＝７回コールド＝（１８日・旭川スタルヒン）

夏の北海道大会と北北海道大会で１１度決勝に進出している旭川東が７―０の７回コールドで旭川西を下し、今秋道内一番星を挙げた。先発のエース左腕・後藤優弥（１年）が７回３安打１３奪三振で完封した。

元プロ野球選手のヴィクトル・スタルヒン、陸上やり投げの北口榛花らを輩出してきた旭川東が、春夏通じて初の甲子園出場に向けて快勝発進だ。打線も８安打で得点を積み重ね、西中剛志監督は「開幕戦ですし、硬い部分はあったかな。（攻撃は）よく打ってくれた。ただ、走塁ミスが出ているのでそこは修正が必要」と振り返った。

先発マウンドに上がったのは、今夏から公式戦経験を積んできた後藤。２回に２死満塁のピンチを迎えるなど序盤は制球が定まらなかったが、体の開きなどを修正して立ち直った。

今夏の北北海道大会で準優勝した白樺学園のエース左腕・神谷春空（３年）から大会前にアドバイスをもらって曲がり幅など変えたスライダーと最速１３３キロを誇る直球を中心に配球を組み立て、３回は３者連続三振。７回２死から直球でこの日１３個目の三振を奪い、試合を締めた。

１９０３年創部の伝統校だが、この秋のベンチ入り選手は１４人。中学硬式野球の名門・旭川大雪ボーイズから私立校の誘いを断り、公立の地元進学校に進んだ１年生エースへの負担も大きくなるが、「１試合でも多く経験を積めるように頑張りたい。次も全力で、今日みたいに力みすぎず投げたい」と後藤。まずは１０年ぶりの全道大会出場を目指して、左腕を振る。