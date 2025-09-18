¼«¸øÎ©¡¢19Æü¤Ë¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¡¡µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü½ä¤ê¶¨µÄ
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï18Æü¤ÎÃæ±û´´»ö²ñ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È19Æü¤ËµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ò½ä¤ê²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¸½¶âµëÉÕ¤ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÏÀÇ¹µ½ü¤ÈµëÉÕ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Î©Ì±¤¬»²±¡Áª¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¿·¼¹¹ÔÉôÈ¯Â¸å½é¤á¤Æ¡¢ÅÞºÇÂç¤Î»Ù±çÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëÏ¢¹ç¤ÎËÜÉô¤òË¬¤ì¡¢Ë§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤È²ñÃÌ¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤È¶¨µÄÂÎ¤òÀß¤±¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¸å¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ËÍý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£