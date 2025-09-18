大統領専用機＝１６日/Pool via CNN Newsource

ワシントン（ＣＮＮ）米格安航空会社スピリット航空のパイロットが１６日、指示に即座に反応しなかったとして航空管制官から注意を受けた。同機から８マイル（約１３キロ）離れた地点では大統領専用機「エアフォースワン」が飛行していた。

両機はニューヨーク州ロングアイランド上空を飛行中だった。エアフォースワンはトランプ大統領を乗せ英国へ向かっており、スピリット航空１３００便はフロリダ州フォートローダーデールからマサチューセッツ州ボストンのローガン国際空港へ向かっていた。

航空管制傍受サイトＬｉｖｅＡＴＣ．ｎｅｔが捉えた音声によると、ニューヨークの管制官はパイロットに「スピリット１３００便、右に２０度旋回」と指示した。

５秒間応答がなかったため、管制官は再び無線で「スピリット１３００便、注意せよ。右に２０度旋回」と要請した。

さらに二度呼びかけると、パイロットが応答し、右旋回を了承した。

スピリット航空はＣＮＮに対し、声明で、パイロットは「ボストンへ向かう途上、手順と航空管制の指示に従っていた。安全は常に最優先だ」と述べた。

なぜすぐに反応しなかったのかは不明だが、パイロットは通信を行う前に機体の操縦を最優先するよう訓練されている。

「スピリット１３００便、左翼から８マイル離れたところに航空機がいる。７４７（エアフォースワン）だ。誰が搭乗しているか分かるはずだ」と管制官は言った。「彼に注意を払うように。青と白の服を着ている」

その後もスピリット機のパイロットは無線指示に反応しなかったため、管制官は再び呼びかけた。

「毎回二度話しかけることなっている」「注意を払うように。ｉＰａｄから離れて」

パイロットは、地図や計算、ターミナルの手続きなどの情報を表示するために、操縦室でタブレット端末を使用することがよくある。

連邦航空局（ＦＡＡ）は声明で、同機は必要な距離を保っていたと述べた。