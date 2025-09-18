“マナカナ”三倉茉奈、秋の味覚たっぷりの豪華食卓披露「理想の夕飯」「どれも美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の三倉茉奈が9月17日、自身のInstagramを更新。秋の味覚が詰まった食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“マナカナ”三倉茉奈「理想の夕飯」と話題の手料理
三倉は「栗＆さつまいもご飯」「鶏肉と根菜の甘酢あんかけ」「さんまの塩焼き」など、品数豊富な手料理を公開。「さんまも今年は安くて大きくて嬉しい」とつづり、「さつまいもの味噌汁も良き」と秋の味覚を満喫している様子を明かした。
この投稿に、ファンからは「理想の夕飯」「どれも美味しそう」「彩りが綺麗」「料理上手で尊敬」「健康的で素敵」「おうちごはんが幸せそう」といったコメントが寄せられている。
三倉は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
