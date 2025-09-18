乃木坂46佐藤璃果、シースルースカートから美脚見せ「ビジュ良すぎ」「最強アイドル」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】乃木坂46の佐藤璃果が17日、自身のInstagramを更新。シースルースカートから美しい脚をのぞかせた写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46佐藤璃果「ビジュ良すぎ」と話題のショット
佐藤は、9月16日発売の月刊アイドル誌「EX大衆」10月号（双葉社）への掲載を報告するとともに、撮影オフショットを多数公開。黒のシースルー素材を使ったエレガントなドレス姿や、ピンクのメッシュトップスを着こなした姿の写真を載せ、「みてね」とファンに呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「ビジュ良すぎ」「最強アイドル」「大人っぽくて素敵」「可愛い」「オフショットありがとう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
