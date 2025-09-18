EXO¡¦¥¹¥Û¡¢´¶À¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¾ï¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¡©¥½¥íAL¡ØWho Are You¡Ù¤Ç¸«¤»¤ëÆÈ¼«¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¡ª
EXO¤Î¥¹¥Û¤¬¡¢¼«¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Û¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¤È2SHOT
9·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¹¥Û¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWho Are You¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤Î¿·¤·¤¤BGM¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWho Are You¡Ù¤Î´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤È±Ñ¸ìÈÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü¾ï¤ò¥¹¥Û¤Î»ëÅÀ¤È´¶À¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿Á´7¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÏ¿¶Ê¡ØMedicine¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥³É÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥È¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥ê¥Õ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ý¥Ã¥×¶Ê¤Ç¡¢¡ÖÎø¤ÎÇ®ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤à¼«Ê¬¤òÌþ¤»¤ëÍ£°ì¤ÎÌô¤Ï·¯¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤Þ¤¿¡ØBirthday¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥ê¡¼¥É¥®¥¿¡¼¤È¥É¥é¥à¥Ó¡¼¥È¤¬ÁÖ²÷´¶¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¡ÖËèÆü¤òÃÂÀ¸Æü¤Î¤è¤¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼«Í³¤ÇÀÄ½Õ¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥¹¥Û¤Ï22Æü17»þ¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ª¤è¤ÓTikTok¤ÎEXO¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWho Are You¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¶á¶·¥È¡¼¥¯¤ä¿·¶Ê¾Ò²ð¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³«Éõ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÏÃÂê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£¤½¤Î¸å¡¢18»þ¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¶Ê¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¹¥Û ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯5·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ç¥ó¡£2012Ç¯4·î¤ËEXO¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAMA¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£EXO¤È¤·¤Æ¡ØGrowl¡Ù¡ØOverdose¡Ù¡ØCall me baby¡Ù¡ØMonster¡Ù¡ØKo Ko Bop¡Ù¡ØObsession¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë°ìÊý¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSelf-Potrait¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØThe Last Kiss¡Ù¡Ø¾Ð¤¦ÃË¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥°¥í¡¼¥ê¡¼¥Ç¥¤¡Ù¡ØÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä»¤ÈÍ¥¤·¤¤¥¥Ä¥Í¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Á±³¤Ä¤¤ÏÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£2020Ç¯5·î14Æü¤«¤éÊ¼Ìò¤òÌ³¤á¡¢2022Ç¯2·î14Æü¤Ë¾¤½¸²ò½ü¡Ê½üÂâ¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£