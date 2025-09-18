JO1白岩瑠姫、人気韓国アイドルと共演で連絡先交換 本人からの出演希望に驚き「オファー合ってます？」
【モデルプレス＝2025/09/18】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が17日、ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に生出演。白岩が、共演者と連絡先を交換したことを明かした。
【写真】白岩瑠姫と共演した人気韓国アイドル
この日は、8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）のユンホ（YUNHO）がゲスト出演。ユンホとは、これまでに音楽フェスなどで何度か共演してきたが、トークでの本格共演はこの日が初めてとなった白岩。ユンホが同番組に出演を希望したことで実現したが、最初に知った時は「『なんで？オファー合ってます？』っていう確認は何回もした」と驚いたそうで、トークを通して「より仲良くなっていけたら」と期待を語った。
番組内では、ユンホが好きだという油そばやFPSゲームなどの話で大いに盛り上がり「瑠姫さんと一緒に仲良くなったと思います」と嬉しそうな様子。白岩も「もうチングです」と韓国語で“友達”を意味する言葉を口にし、仲の良さをアピールした。
番組のエンディング、白岩は「楽しく帰っていただいたのが何より。とりあえずそれがもう1番今ホッとしていて」とユンホが番組を楽しんでくれたことに心から安堵した様子。また、生放送中に「連絡先も交換させていただいて」と明かし、ユンホが次回来日する時は「僕の本当におすすめのお店も行きたいなと思ってますし、望むのであればドライブもしたいです」と今後の交流について話した。さらに「逆に僕が韓国に行くこともたくさんあるので、その時にいたら会いたい」と韓国での交流も願った。
また、白岩とユンホが体型維持の方法について語り合う場面も。ユンホは「多く食べます」と日頃から食べる量が多いにも関わらず、「ステージが沢山あるんで、自然にダイエットができます」とジムにあまり行かずとも体型が維持できていると告白。白岩は「多く食べて、そのスタイルはすごいですよ」とユンホのスタイルの良さを称賛した。
ユンホは「僕も一緒の考えで、練習もマニマニイッソヨ（たくさんある）でパフォーマンスもあるから、あまりジムに行かない」と共通点を挙げ、白岩は「僕の希望の星っすね」と感心しているようだった。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆JO1白岩瑠姫、生放送でATEEZユンホと連絡先を交換
◆白岩瑠姫、ユンホは「僕の希望の星」
