スタジオツアー東京、クリスマス企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」ホグワーツ城や大広間が“冬の魔法”にかかる
【女子旅プレス＝2025/09/18】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、昨年日本初開催し、好評を博したクリスマスシーズン特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を、2025年11月8日（土）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で開催する。
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ハリーたちがホグワーツで体験したクリスマスをテーマとした特別企画で、ロンドンのスタジオツアーでは、毎年世界中から多くの来場者が訪れる人気イベント。昨年の日本初開催時は、映画の世界観を踏襲した華やかで温かみの溢れる装飾と演出で、多くの人々を魅了した。
そんな同イベントがスケールアップしてホリデーシーズンの東京で再び開催。
昨年、色とりどりのオーナメントや高さ5メートルを超えるクリスマスツリーで華やかに彩られた大広間には、今年新たにライトで再現されたキャンドル400本超が宙に浮かぶ演出が登場。魔法の天井からキャンドルの光が降り注ぐさまは、まさに映画のシーンそのものを彷彿とさせる。
昨年、美しい雪化粧をまとった「ホグワーツ城の模型」は、新たにプロジェクションマッピングが導入され、深々と降り続く雪景色を再現。
さらに今回は、「ダイアゴン横丁」が初めて雪化粧に包まれ、ホグワーツだけではなく魔法界全体が“冬の魔法”に彩られる特別な体験を楽しめる。
またスタジオツアー東京では、クリスマスの魔法を届ける2025年クリスマスコレクションも発売中。
クリスマスシーズン恒例の美しく繊細なオーナメントの新作をはじめ、ホグワーツ城や雪のホグズミードを歩くハリー、ロン、ハーマイオニーの3人の姿を閉じ込めたスノードームと、冬のシーンをモチーフにしたアイテムが勢ぞろい。ホグワーツのロゴ入りニットやパーカー、映画の印象的なシーンをモチーフにしたパジャマのほか、クッションカバーやブランケット、マグとソックスのセットなど、寒い季節を温かく過ごせるアイテムも揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部
期間：2025年11月8日（土）〜2026年1月12日（月・祝）
実施内容：
「大広間」、「ホグワーツ城の模型」「ダイアゴン横丁」「グリフィンドールの談話室」他
クリスマス・ライトアップ（屋外エクステリア、館内ロビー）
所在地：東京都練馬区春日町1-1-7
アクセス：西武豊島線「豊島園駅」、または都営地下鉄大江戸線「豊島園駅」から徒歩5分
◆スタジオツアー東京「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」今冬も開催
◆クリスマス体験を自宅でも楽しむグッズコレクション
■特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」
■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
