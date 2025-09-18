MOMOLAND、3年ぶりのカムバック大成功！日本イベント出演でグローバル再飛躍への第一歩

ガールズグループMOMOLAND（モモランド）が、約3年ぶりのカムバック活動を成功裏に終え、グローバル再飛躍への第一歩を踏み出した。

MOMOLANDは9月17日、音楽番組「SHOW CHAMPION」（MBC M）で最新デジタルシングル『RODEO』のステージを披露し、彼女たちならではの“テンション”でファンを魅了した。

メンバーたちは華やかなスタイリングと力強いパフォーマンスで完璧なステージを完成させた。楽曲を象徴する「GIDDY-UP!」という掛け声のように、疾走感あふれるエネルギーとポジティブなメッセージを届け、会場を熱気に包んだ。

（写真提供＝INYEONエンターテインメント）

今回の活動は、9月8日の新曲リリースと同時に始動した。Mnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、KBS2「ミュージックバンク」、MBC「ショー！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」、そして「SHOW CHAMPION」まで、音楽番組に次々出演し、華やかなカムバックを果たした。

新曲『RODEO』は、Slap House特有の重厚なドロップとUK Garageのリズミカルなバウンスを融合させたシンセベースのダンスポップナンバーだ。『BBoom BBoom』や『BAAM』といった中毒性のあるヒット曲で知られるMOMOLANDは、今回の活動を通じて独自の音楽的カラーを改めて印象づけた。

なお、MOMOLANDは9月22日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催される日韓国交正常化60周年記念『日韓ミュージックショー』に出演し、グローバルファンとの交流を続ける。韓国活動の成功を足がかりに、海外ステージで再び“MOMOLANDシンドローム”を巻き起こせるか注目が集まっている。