threezeroは、1/6スケールアクションフィギュア「Fallout - 1/6 X-01 Institute Power Armor」を2026年3月に発売する。価格は86,900円。9月18日から予約受付を開始した。

本製品は「Fallout」（フォールアウト）シリーズに登場する「X-01 パワーアーマー」をアクションフィギュア化したもの。セラミックホワイトの装甲に「インスティチュート」のエンブレムがマーキングされており、ウェザリング塗装を施すことでポストアポカリプスな世界観を表現している。

サイズは全高36.8センチで、全身35カ所が可動。交換可能な男性頭部とLED発光機能を備えるヘルメット、武器「アサルトロン・ブレード」が付属する。また磁石で装甲を取り外し可能。

