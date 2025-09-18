2025年9月18日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、徳島県の「鳴門うどん」「鳴ちゅるうどん」に注目！

【写真】徳島出身の犬飼貴丈が鳴門うどんのおいしさをアピール。その独特なトッピングとは…

「うどん県」と言えば讃岐うどんで知られる香川県が思い浮かぶが、その隣県・徳島も実は《四国第二のうどん県》で、徳島市の生うどん・そば2024年支出額は香川県高松市に次ぐ四国第二位だという。

そんな徳島には、名物うどん「鳴門うどん」「鳴ちゅるうどん」があり、讃岐うどんとは真逆のおいしさが自慢らしい!?さらに、徳島独特だというトッピングとは…？

そして、徳島県民が川遊びのレジャーとセットで食べるという《謎のうどん》があるらしい!?スタジオ試食会で、その独特の味わいにゲストたちの感想は――？



初登場の静岡出身・モーニング娘。’25の野中美希（写真提供：読売テレビ）

ケンミンスターが出身県のアンテナショップを訪れ、地元の自慢をたっぷり伝える『秘密のケンミン大使』のコーナー。今回は富山県出身の柴田理恵と登坂絵莉が、東京・日本橋の富山アンテナショップを訪問し、『真の富山グルメBEST5』を選んで発表する。

富山県民が大好きな昆布を使った「今までありそうでなかった新商品」、累計販売約150万個のメガヒットおつまみ、創業100年を迎える老舗店のアイスなど5品をセレクト。その中からスタジオに持参した2品は――？



沖縄出身・ガレッジセールのゴリが島言葉をレクチャー（写真提供：読売テレビ）

9月18日は沖縄県民にとって「しまくとぅばの日」。「しまくとぅば」とは、沖縄県の方言「島言葉」のことで、《く＝9、とぅ＝10、ば＝8》の語呂合わせから設定された沖縄の記念日だという。

そこで、『しまくとぅばの日特別開講！うちなーぐちゼミナール』と題し、超難解な島言葉を特別レクチャー！文字だけ見れば全国共通の言葉なのに、沖縄県では全く別の意味で使われているという「島言葉」を紹介する。

さらに、沖縄出身のゴリがこれまで番組で発言してきた難易度MAXの島言葉を改めて解説。そしてスタジオでもゴリが直接指導する。