シャープは、薄型テレビAQUOSの新製品として、最大85型サイズが選べる4KミニLED液晶「HV1」シリーズと、中小型サイズの4K液晶「HN2」シリーズを、10月11日から順次発売する。ラインナップと市場想定価格は以下の通り。

4KミニLED液晶テレビ「HV1」シリーズ

・85型「4T-C85HV1」 550,000円前後

・75型「4T-C75HV1」 396,000円前後

・65型「4T-C65HV1」 286,000円前後

・55型「4T-C55HV1」 242,000円前後

4K液晶テレビ「HN2」シリーズ

・55型「4T-C55HN2」 209,000円前後

・50型「4T-C50HN2」 187,000円前後

・43型「4T-C43HN2」 171,000円前後

HV1は、ミニLED液晶のラインナップを拡充する形で投入される新シリーズ。広色域ミニLEDバックライトをエリアごとに分割駆動し、明るく輝く部分と引き締まった黒の映像表現を両立させた高コントラスト性能を実現。上位「HP1」「HP2」シリーズにはない、大迫力の大型サイズ85型も用意する。HN2は、55型から43型まで、シーンに合わせて選べる3機種を展開する。

85型「4T-C85HV1」

55型「4T-C55HN2」

2シリーズ全7機種に、低反射「N-Blackパネル」技術を搭載。大画面ほど気になりやすい外光の反射や照明の映り込みを抑えた。

AI技術を活用して画質や音質を調整する「AIオート」モードを搭載。コンテンツに応じて映像の色彩や明暗、精細感を自動で調整してくれる。

2025年モデル(HS1、HQ1/HQ2、HP1/HP2シリーズ)の新技術「空間認識AI」も搭載。各被写体の前後関係を認識して近くの被写体と遠くの風景などを描き分けることで、奥行きのある臨場感豊かな映像を表現した。

音質面では、音楽ライブやスポーツ視聴時は音の広がりや迫力を高め、合間のセリフや解説中はひとの声を明瞭にして聞き取りやすくするなど、シーンに適した調整を行なう。

65型「4T-C65HV1」

全機種で省エネ目標基準値100%(多段階評価点3.0以上)を達成。65型「4T-C65HV1」では、年間消費電力量が従来機比で約17%低減しているという。