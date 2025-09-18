じっとしていられない、衝動的に動く…多動性や衝動性を持つ子どもへの接し方は？児童精神科医が教える、子どもの気がそれない環境を整える工夫
なにかが視界に入ると、そっちが気になってしかたがないんだ
子どもの困りごと
じっとしていられない、衝動的に動く、話を聞けない
目に入ると「つい」してしまう
多動性や衝動性という特性を持つお子さんの場合、目の前のことが気になってしまうと、つい、あと先を考えずに行動してしまうことがあります。
そのため、教室で落ち着いて座っているのが難しかったり、順番を待つことができずにトラブルになってしまったり、先生が話しているのに話し出してしまう子もいます。
こうした行動が続くと、学校の先生から「いつも問題を起こす子」という目で見られてしまい、よく怒られるという子もいます。
あるお母さんは、毎日のように学校から「今日もトラブルがありました」という電話がかかってきて、そのたびに疲弊してしまうと話していました。
しかし、こうした行動は脳の特性によるものですから、学校の先生にも、まずはこの特性について正しく理解していただくことが必要です。
多動性や衝動性の特性を持つ子は、いろいろなものに興味を持ちやすく、目についたものにすぐに手を伸ばしてしまうことも多いです。
たとえば私のクリニックでは、来院者がすぐにわかるように自動ドアに鈴を取りつけているのですが、毎回その鈴を取ってしまう子がいたり、診察室で私が使っているキーボードを触ってくるお子さんもいます。
「目に入ると触りたくなる」のが、その子たちにとっては自然な反応なのですね。
また、集中力が長続きしないという特性もあり、こちらが話しかけても聞いていないように見えることがあります。
このような特性を持つお子さんに対しては、その行動を問題視するのではなく、その背景にある特性を理解して、環境や接し方を工夫してみてほしいのです。
子どもの視界に入って、目線を合わせて話す
このタイプのお子さんには、まず「伝え方」を工夫することがとても重要です。
とくに覚えておいてほしいのは、その子の視界に入って、目を合わせて話をすること。
親御さんたちは忙しい毎日のなかで、つい家事などをしながら遠くから「〜しなさい」とか「〜やったの？」などと声をかけがちかもしれません。
でも、声をかけるときは必ず子どもの近くに行って、目線を合わせて注意を引きつけるようにしましょう。
「何回言っても、子どもが聞いてくれない」という相談もよく受けますが、よく聞いてみると、子どもの視界に入らず声をかけていることがほとんどです。
まずは子どもと目を合わせ、子どもが「話を聞くモード」になったことを確認したうえでゆっくり話しかけてみてください。
また、そのときに大声で命令形の指示を出すと、子どもはその声の大きさや強い口調に気を取られて、かえって内容が伝わらないことがあります。
威圧的な口調は子どもに不安やストレスを与えることもあるため、おだやかなトーンで伝えることを心がけてください。
たとえば、「この番組が終わったら、ご飯を食べようね」とか「３時になったら、おもちゃを一緒に片づけようか」というように、やさしい言葉で具体的に伝えます。そのときに、時計やタイマーなどを持って視覚的にもわかるようにして会話ができるととてもいいと思います。
そして、子どもがすぐにできなくても、頭ごなしに怒らないようにしましょう。
子どもにきちんと伝わっているかを確認することも大事です。
たとえば、「今、お母さんが言ったこと、伝わったかな？ ちょっと言ってみてくれる？」とやさしくたずねることで、子どもがどのように理解しているかを確認できます。
この際には「まちがっていてもいいから言ってみて」と伝えることで、子どもは安心して話すことができます。
気がそれない環境をつくる
多動性や衝動性の特性を持つ子どもには、気がそれないようにする工夫をしましょう。
専門的には「注意の転導性が高い」と表現し、シンプルに言うと、まわりに気になるものが多いと集中が途切れやすい特性があるのです。
そのため、学校の授業でも集中しやすい環境を整えることが大切です。
たとえば、子どもが集中できそうな真ん中の前方の席に座らせたり、視界に入る掲示物を減らしたり、棚に目隠しの布をかけて中身が見えないようにしたりすることで、気が散る要素を最小限に抑えることができます。
また、席に座ることが苦手な子どもに対しては、その席に子どもの好きな電車の絵を貼ったり、好きな物を置いたりすることで、「指定席」と感じられるような工夫をすることも効果的です。
このように「環境」をつくることで、子どもが自然と席に座りやすくなります。
じっと座るのが難しい子には……
さらに、じっと座るのが難しい子には、一時的に席を離れる時間を設けるのも効果的です。
先生の作業を手伝ってもらうとか、トイレ休憩を取る、廊下に出て深呼吸をしてから戻ってくるなどの対応を学校の先生にお願いすることもあります。
やはり、その子の特性に合わせた対応や配慮が欠かせません。
児童精神科医のつぶやき
視界に入って話をする、気がそれないようにするなど、その子の特性に合わせた工夫をする
