熊本出身のMBS山崎香佳アナが「特別な時間」報告 くまモン来社、らいよんチャンと3ショット
MBS・山崎香佳アナウンサーが17日、大阪市内の同局で行われた「くまもと大好き大使」名刺贈呈セレモニーに出席。山崎アナ＆らいよんチャンとくまモンの3ショットが実現した。
【写真】山崎香佳アナ＆らいよんチャンの元へダッシュするくまモン
熊本出身の山崎アナは、2020年に同局に入社し、『よんチャンTV』『せやねん！』『痛快！明石家電視台』などに出演する。一方で「くまもと大好き大使」をを務め、この日、初めての名刺交換をくまモンと交わした。
この様子を、自身のインスタグラムでも「今日は特別な時間を過ごすことができました。くまモンがMBSに遊びに来てくれたんです！」と報告。「これからも熊本の情報をお伝えしていきます」と張り切った。
