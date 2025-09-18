大沢たかお、コーヒーは“パートナー” 撮影現場にも持ち込み「自分と向き合う時間」
俳優の大沢たかおが18日、都内で行われた味の素AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」新CMテレビ発表会に登壇し、自身にとってのコーヒーの存在を語った。
【写真】爽やか！コーヒーの淹れ方を実演した大沢たかお
新テレビCM「珈琲を、こころに」篇は、普段からコーヒーを愛好し、生活に無くてはならない存在として嗜んでいる大沢ならではの自然体な演技を通して、1杯のコーヒーを愉しみながら、次第にこころが整っていく様子を描いている。
ナチュラルな白の装いで登場した大沢は、CMについて「リラックスした贅沢な空間というのが表現されていて、自分も大好きな広告になりました」とにっこり。コーヒーについては「自分の日常に常にコーヒーがあるくらい、、朝も昼も夜も、自分のパートナーみたいな」と表現し、「なるべく自分のプライベートの姿をできるだけCMにそのまま持ち込めたら、嘘のない自分の表情とかにつながるかなと思って臨みました」と振り返った。
また、大沢は「朝起きて飲むのと、仕事に取り掛かる前に飲んで、夜食事の後に飲んで、仕事の後にも飲んで、っていう感じで、スイッチのタイミング、リセットのタイミングで飲みます」と明かした。「レギュラーコーヒーは自分の家にいるときとか、リラックスしたいときに飲むようにしていて、撮影現場ではゆっくり淹れて飲むことはできないので、そういうときはスティックを持ち歩いています」と常にコーヒーは近くにあると笑顔を見せた。
CMにちなんで「ちょっと贅沢な時間」を聞かれると、「朝起きてコーヒーを淹れているときから、きょうはどんな一日になるかなって考えるんですね」と朝のルーティーンを告白。「たくさんの人に囲まれてお仕事することが多いので、たまに自分と対話したい、自分の気持を聞いてあげたい。自分と向き合う時間になる」とコーヒーへの信頼感をにじませた。
大沢が出演する新CMは、きょう18日よりAGF公式YouTubeチャンネルにて公開。25日より全国で放映される。
【写真】爽やか！コーヒーの淹れ方を実演した大沢たかお
新テレビCM「珈琲を、こころに」篇は、普段からコーヒーを愛好し、生活に無くてはならない存在として嗜んでいる大沢ならではの自然体な演技を通して、1杯のコーヒーを愉しみながら、次第にこころが整っていく様子を描いている。
ナチュラルな白の装いで登場した大沢は、CMについて「リラックスした贅沢な空間というのが表現されていて、自分も大好きな広告になりました」とにっこり。コーヒーについては「自分の日常に常にコーヒーがあるくらい、、朝も昼も夜も、自分のパートナーみたいな」と表現し、「なるべく自分のプライベートの姿をできるだけCMにそのまま持ち込めたら、嘘のない自分の表情とかにつながるかなと思って臨みました」と振り返った。
CMにちなんで「ちょっと贅沢な時間」を聞かれると、「朝起きてコーヒーを淹れているときから、きょうはどんな一日になるかなって考えるんですね」と朝のルーティーンを告白。「たくさんの人に囲まれてお仕事することが多いので、たまに自分と対話したい、自分の気持を聞いてあげたい。自分と向き合う時間になる」とコーヒーへの信頼感をにじませた。
大沢が出演する新CMは、きょう18日よりAGF公式YouTubeチャンネルにて公開。25日より全国で放映される。