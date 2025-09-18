どのような人でも、少なからずファッションに惹かれる面を持っているものです。その心理について、ファッション・ジャーナリストの久保雅裕さんは「トレンドや自己表現の手段としての服の力を借りて、自身に幸福感をもたらすツールであることを無意識に感じているのだろう」と語ります。そこで今回は、久保さんの著書『アパレルビジネス』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

女性たちも男性と同等の地位を得られる時代に

「ジュリアナ東京」というディスコが大流行りしたことは、テレビの「昭和〜平成」特集番組でご存知の人も多いでしょう。

扇子を振り回すワンレンボディコン（長髪の形がワンレングスで、体にぴったりと沿うボディーコンシャスな洋服）、ミニスカートの女性が登場する映像も平成生まれ以降の人にとっては、なかなか驚愕的で印象に残るビジュアルだったでしょう。

彼女たちにはディスコに車で送り迎えしてくれる「アッシー君」、ご飯を奢ってくれる「メッシー君」、お金やプレゼントをくれる「ミツグ君」といった友達が存在したなんて、まことしやかに囁かれたものです。その真偽のほどは不明ですが、それなりに存在していたのでしょう。

男女雇用機会均等法が施行されたのが86年。女性たちも男たちと同様、キャリアを積み重ねることで男性と同じように出世し、同等の地位を得られるという時代がやってきたと自己主張の強いスーツに身を包み、夜はドレスアップして出掛けていったものです。

日本のブランドがDCブームの主役になった

さてその六本木スーツの代表格はアルマーニ、華やかな夜を彩った派手なプリントの服の代表はヴェルサーチでしたが、日本のブランドも負けてはいません。70年代後半からDCブームが巻き起こりましたが、その主役は日本のブランドでした。とくに欧州のブランドにも引けを取らない質の高い婦人プレタポルテの代表格で、ヴァンヂャケット出身の柴田良三による「アルファキュービック」は70年代から異彩を放っていました。

1985年にドル安誘導を目的とした先進5カ国による「プラザ合意」以前の海外ブランドは、まだまだ高嶺の花。円が250〜360円もした訳ですから、輸入品は、舶来品と言われ、高額品の象徴のように見られていました。

銀座の老舗専門店「サンモトヤマ」で「エルメス」や「グッチ」「ロエベ」などを購入できる層はごく一部の富裕層。ほとんどのパリコレ、ミラノコレブランドは、日本の代理店が契約して、国内アパレルメーカーにライセンス服を作らせる仕組み「ライセンスブランド」で賄っていたのです。

それら高級ブランドのライセンス権を取り合ったのが百貨店です。

百貨店の衰退と合従連衡

三越は「クリスチャン・ディオール」「ランバン」、伊勢丹は「イヴ・サンローラン」、高島屋は「ピエール・カルダン」、西武百貨店は「フェンディ」「ヴァレンティノ」、大丸は「ジバンシィ」などこぞってライセンスホルダーとなり、国内アパレルや革小物、スカーフ、靴、ベルト、ネクタイなど様々な専業メーカーをサブライセンシーにして、それらを生産させ、自身の店舗での目玉ブランドに育てていったのです。

そう言えば、有名なパリコレブランドの便所スリッパやこたつ布団なんていうのもありましたね。



しかしプラザ合意で一気に円高へと進む中で、バブル期にはニューヨークの象徴的な高層ビル「エンパイアステートビル」など海外の不動産を買い漁れるほどの経済力を持った日本は、「我が世の春」のごとく、安くなったインポート商品も買えるようになっていったのです。

こうして90年代に入ると、似て非なるライセンス物より本物（インポート）の方が、価値があるし、また購買力もそのレベルまで上がってきたことにより、ライセンスの契約が続々終了となっていきます。

また多くのライセンス権を持っていた百貨店の衰退と合従連衡も、それに拍車をかける原因ともなりました。91年のそごうと西武に始まり、2008年の阪急と阪神、09年の三越と伊勢丹などへと波及していきます。これら2000年代の合併もバブル崩壊以降の景気の低迷、大型ショッピングセンター（SC）の台頭などの影響が色濃かったと見られています。

百貨店の顧客を一部奪ったとみられる前述の大型SCですが、91年の大規模小売店舗法（大店法）の規制緩和、2000年の大店法の廃止、大規模小売店舗立地法（大店立地法）の制定で、さらに規制緩和され、準都心型SCと百貨店との競合が激しくなる中で経営統合へと至るのです。

本物が買えるようになった日本人

こうして80年から90年のバブル崩壊までの間、人々の暮らしは、質的にも変化を遂げます。とくにライフスタイルの変化に顕著なものがありました。

80年にはすでに日本は高度経済成長期を終え、安定成長期に入っていましたが、まだ多くの家庭が慎ましい生活をしていました。家電製品は普及していましたが、とくに最新の高機能家電は贅沢品として捉えられていました。

その後のバブル経済の影響で、平均所得が増加し、家計支出も拡大しました。最新の家電、ブランド品、海外旅行などが一般家庭にも浸透し、「豊かな生活」が現実のものとなりました。「質の良いもの」「高級ブランド品」への需要が高まり、とくにファッション、ブランド品、外食、旅行など、生活に彩りを添える支出が増え、海外旅行が一般的になり、庶民も年に一度の海外旅行を楽しめるようになりました。

住宅ローンの普及や都市開発も進み、都市部や郊外で一戸建てやマンションの購入が増え、住環境が改善され、自宅にマイカーを所有する家庭も増えました。

80年頃は、外食産業はまだ限定的で、家庭で手作りする食事が基本でした。また和食中心で、ファミリーレストランやファーストフードの利用もまだ少数でしたが、90年に向けて、ファミレスやファーストフードチェーンが増加し、外食が一般化。洋食や多国籍料理が普及し、食生活が多様化しました。

テレビが娯楽の中心で、新聞や雑誌が主要な情報源だった80年頃から比べ、90年頃には家庭用ビデオやゲーム機が普及し、テレビも複数台保有する家庭が増え、またファッション誌や高級ブランドのカタログなど情報の多様化が進みました。

こうして消費の選択肢が増え、自由なライフスタイルが享受されるようになり、ホンモノを理解した日本人の生活がレベルアップしました。一方で失われた30年のスタートを切った時期でもあり、この後、ファッションは消費の有り様からサプライチェーンの仕組みまで大きく変化していくことになります。

