日々の暮らしにふと立ち止まり、「自分は何のために生きているのだろう…」と深い溜め息をつくことはありませんか？4000人を看取ったホスピス医・小澤竹俊氏によると、誰もにとって人生の目的は「幸せになること」だといいます。家庭や仕事の苦悩で心が押しつぶされそうなときこそ、目の前の“灯”に気づけば、思いがけず人生の意味が見えてくるかもしれません。著書『暗闇の中で「小さな灯」に気づくヒント だから、あなたも幸せになれる』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】人生の目的は「幸せになること」を忘れない。ホスピス医・小澤竹俊さん著書『暗闇の中で「小さな灯」に気づくヒント だから、あなたも幸せになれる』

* * * * * * *

夜空は暗いと、たくさんの星に気づく

私たちの人生は解決できる苦しみだけではありません。どれほど努力しても、時間を過去に戻すことはできません。

一度失ったものは、どれほどお金を出しても元には戻りません。解決が難しい苦しみは、残り続けます。

苦しみをかかえながらも、人は幸せを見つけることなどできるのでしょうか？

2011年3月11日、仙台の夜空はたくさんの星が輝いていました。

いつもであれば輝くネオンで明るい仙台の空ですが、この日は異なっていました。東日本大震災による影響で停電のため、真っ黒な夜空となっていました。

夜空には、普段は見えない小さな星まできらきらと輝いていました。

その星たちは、亡くなった魂が迷わず天国に行くための道しるべになったのではないかと、新聞の投書に書いてありました。

人生の壁にぶつかると…

人生も同じです。

これから進むべき道が見渡すことができ、何もかもうまくいっているときには、自分自身の大切な何かを知らずに生きていくことができます。

誰かの助けなどを必要としなくても、一人で何でもやりたいことができます。

ところが、人生の壁にぶつかると一転します。金の切れ目が縁の切れ目と言われるように、ある出来事を境に、急に周囲から人が去って行くことがあります。

明るかった人生が、一転して真っ暗闇となります。

なぜこんな目にあわなくてはいけないの？

なぜ私なのだろう？

どうして今のタイミングなの？

どれほど心の中で不条理な思いをつぶやいたとしても、心の闇は残り続けます。生きていく道が見つからなくて、私の人生は壊れてしまったと嘆く人もいるでしょう。

でも暗いから星が見えるのです。それまでの明るい人生の空では見えなった星が、暗転した人生の空だからこそ気づけるようになるのです。

今まで生きてきた人生で、苦しかった頃を思い浮かべてみる

今一度、人生を振り返ってみませんか？

あなたが今まで生きてきた人生で、苦しかった頃を思い浮かべてみてください。

振り返ると、自分が歩いてきた道が、決して平坦で真っ直ぐな道ではなかったことに気づくはずです。

学生の頃に人間関係で苦しくて、学校を休みがちだった記憶を思い出す人がいるでしょう。

社会人になって働きはじめた頃に、仕事を覚えられずに自信をなくした経験を思い出す人もいるでしょう。

仕事上のトラブルで、夜が眠れなくなったり、急にはじまった親の介護で休みがまったくなくなってしまったり、今まで歩いてきた道の中にいくつもの苦しかった出来事があったことを思い出すでしょう。

あなたが苦しかったときに、振り返ってみて、今日まで生きてくることができた理由について考えてみてください。

あなたが苦しかったときに、あなたががんばれた理由、支えになったものは、何でしょう？

しばらくゆっくりと、思い出し、心の中で思い浮かべてください。いろいろな人の顔が浮かぶことと思います。

支えてくれた家族や友人の顔、応援してくれた職場の仲間、どんなときも寄り添ってくれた誰かの存在、支えとなった何かに気づいた人は、これからを生きる力を得ることになります。

人がたとえ病気になっても幸せに過ごせるのは、自らの大切な支えに気づくから

看取りという現場で患者さんから教えていただいた人生の教訓は、「人がたとえ病気になっても幸せに過ごせるのは、自らの大切な支えに気づくから」というメッセージです。

苦しんだことはムダではなかった、苦しんだからこそ、大切な支えに気づきましたと笑顔で話される患者さんに多く出会ってきました。

とはいえ、一人ひとり、歩んできた人生は異なります。

同じ生年月日、同じ血液型、同じ故郷であったとしても、まったく同じ人生の道を歩むことはありません。

それと同じように、あなたにとって人生の危機においてがんばれた理由（支え）は、他の人とは異なるユニークなものです。

しかし、がんばれた理由（支え）には、共通点があります。



信頼して、支えとなる関係（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

支えとなる関係

人は一人ではとても弱く、ちっぽけな存在です。

しかし、心から信頼してくれる誰かとの支えとなる関係が与えられたとき、一転して人は強くなることができます。

この力を、支えとなる関係と呼んでいます。

あなたが苦しくてつらかったときに、そばに誰がいたでしょう？

多くの人は家族の存在の大きさに気づきます。

いつもは、それほど重要と思っていなかった家族が、困難であればあるほど、大きな存在として、心の支えとなります。

結婚してしばらく経つと、夫婦や子どもたちの存在が空気のようにあたりまえになります。

ときにはぶつかって、離れたい気持ちになることもあります。

ところが、人生の危機に遭遇すると、空気のような存在だった家族が、粒だってキラキラと大切な宝物に見えてきます。

そして、家族がただそばにいるだけで、気持ちが安心することに気づくようになります。

すると、それまで絶対に言うことのなかった言葉「ありがとう」が、自然と出るようになります。

家族だけではありません。

友人の存在の大きさに気づく人もいます。仕事で行き詰まっているとき、何度も仕事を辞めようと思った人がいます。しかし、仕事を辞めてしまえば、生計を立てるすべがありません。

仕事も生活もすべて投げ出して、いっそのこと人生を終えてしまいたいとまで思い詰めている人がいました。

ある日、同期に入社した友人から食事に行く誘いがあり、気づくと夜遅くまで悩んでいたことを吐き出すように話し込んでいました。友達は涙を流しながら、ずっと話を聴いてくれ、そのとき自分のことをわかってくれる気がしました。

不思議ですが、次の朝、気持ちが楽になっていたそうです。

わかってくれる人がいると感じただけで、こんなに心が穏やかになるのだと知ったことで、仕事を続けることができ、今ではプロジェクトの責任者を任されるまでになっています。

※本稿は『暗闇の中で「小さな灯」に気づくヒント だから、あなたも幸せになれる』（大和出版）の一部を再編集したものです。