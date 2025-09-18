定年後の準備と言えば、《貯金が充分にあるかどうか》だけだと思っていませんか？実は、リタイア生活にはお金以外にも考えるべきことはたくさんあるそうで――。資産管理の専門家クリスティンが、18人のリタイア計画専門家と語り合い、老後の暮らしとお金について徹底解説した著書『How to Retire お金を使いきる、リタイア生活のすすめ』より、「女性が気をつけること」について紹介します。

「結婚」は男性に長生きをもたらすが、女性は関係性がよくなければ恩恵がなく…

ジーン・チャツキー「女性のリタイア事情」

ジーン・チャツキーが初めてモーニングスター社を訪れたのはもう20年ほど前のことだ。マネー誌のレポーターでトゥデイ（訳注：朝のテレビ情報番組）のレギュラーだったジーンは、パーソナル・ファイナンス界における大スターで、私の憧れだった（今もそうだ）。

物腰がやわらかく、魅力的で理知的だ。コーヒーを（ミルクと甘味料を1袋入れて）飲む彼女を食い入るように見つめていた自分を、昨日のことのようによく覚えている。

満足度の高い人生に経済的成功は欠かせないと考えるジーンが情熱を注ぐのは、女性に経済力をつけさせることである。ハー・マネーというウェブサイト上のコミュニティをつくったり、女性向けの資産形成本を何冊も出版したりしている。

本書で読者に何を語りたいか尋ねたところ、ジーンは迷わずこう答えた。《リタイア生活と女性について話したいです。とくに女性が準備しなければならないことについて》。そこで本章は女性とリタイアメントについてジーンの考えを聞く。

女性特有の問題

クリスティン・ベンツ：リタイアした女性が直面する問題にはどんなものがありますか？

ジーン・チャツキー：3つあると思います。まずは、いまだ根強い男女間の賃金格差です。多くの場合、女性は男性にくらべて生涯年収が少なく、その差がかなり大きくなるケースもあります。

次に女性は男性にくらべて、子どもの世話や親の介護で仕事を休まなければならないことが多いです。よってリタイア時の社会保障年金も確定拠出型年金も、男性にくらべて積み立て額が少ないわけです。

さらに女性は男性より5年ほど長生きする傾向にあるため、リタイア生活の資金は男性より余分に必要です。とにかくしっかりお金を稼ぎ、積極的かつ賢く投資して、最後まで生活レベルを落とさずにリタイア生活を過ごせるようにしたいものです。

クリスティン：男女の賃金格差に言及されましたが、女性の大学卒業率や初任給に関するデータを見ると男性よりも圧倒的に高いです。それなのになぜ賃金格差がなくならないのでしょう？

ジーン：育児のためでしょうね。私が見た最新の数字では、大学を卒業した女性は男性100人に対して132人でした。大学院を修了した人の数も女性のほうが男性とくらべて圧倒的に多いのです。

初任給は以前より均等化されてきたとはいえ、まだ男性のほうが優勢です。たとえば若い女性医師と男性医師を比較した研究が複数あるのですが、ほとんどの場合、男性医師のほうが稼ぎがいいです。

女性が選ぶ専門分野やキャリアが賃金格差の原因となることもあります。大学を卒業し、これからどうしようとなったとき、子どもや高齢の親がいると給料が低くても家族の世話をしやすい職業を選びがちなのです。

男女間の賃金格差の原因として、子どもができたときや家族に何か起きたとき、女性が世話を任されやすいことがあげられます。女性は仕事をやめるか、仕事に充てる時間を減らして家族の世話にあたるので、給料が下がり、その差がそのまま持ち越されます。その時点から女性の生涯年収は男性にくらべてぐんと下がります。

またガラスの天井問題もいまだに残っています。そしてガラスの天井をつくっているのは社会でもありますが女性自身でもあり、女性は管理職に就く努力をあまりしません。

さらに白人対黒人など、人種による待遇の差も存在します。そういった格差は過去のものだと思われがちですが、実際のところ状況はそれほど改善していないのです。



クリスティン：リタイア前の女性のキャリアに影響を与える問題の1つは両親の介護ですね。先ほど話題にされましたが、ここで介護の影響について詳しく教えていただけますか？

キャリアの終盤で親の介護をすると、昇進などに大きく影響するという調査結果を見たことがあります。休職する人もいますし、介護に時間をとられて仕事の勘が鈍るかもしれません。

ジーン：おっしゃるとおり、介護はキャリアにも影響を与えます。介護離職をするとリタイアに向けた資産形成も、社会保障年金の積み立ても、それまで会社で積みあげてきた地位も、人間関係も中断します。そして一度、中断したものを将来的に取り返すのは難しいのです。

親の介護のために仕事を休む女性は大勢います。しかし現実的に考えると、稼いだお金をすべてつぎこむことになってもプロの介護士を雇うほうが将来のためになります。

介護は一時的なものですが、キャリアはあなたの将来にかかわりますから。プロに任せっきりが心苦しいのなら、何度か短期の休暇をとればよいのです。

アメリカ退職者協会の調査によると、親の介護をする人は、長期介護保険の保障外となる経費を年間約7千ドル支払っているということでした。

クリスティン：離婚した女性はどうですか？ 未婚女性は？ リタイアに向けた資産形成で、そういう女性が直面する課題はありますか？

ジーン：リタイアに関して離婚は大きな障害となります。人生の障害といっていいでしょう。離婚女性の5人に1人は貧困を経験することになります。これについては男性のほうが傷が浅いことがデータからわかっています。

子どもがいる女性は子育てをしながら働かねばならず、満足な収入を得られないことがありますし、生活費を得るために本来は手をつけたくないアセットを取り崩さなければならないこともあります。

私も離婚経験者です。私のほうが家を出ましたが、将来、子どもたちが快適に暮らせる家を買うと心に決めていました。幸いにもこの野望は実現しました。ただ老後資金に手をつけてまで家を買おうとする女性も多く、これはまちがった選択かもしれません。

今、未婚女性が急速に増えています。そして未婚女性には未婚女性の課題があります。現代社会では（とくに子どもがいる場合）、快適な生活を送れるだけの資産を蓄えるのが難しいのです。

クリスティン：明るいニュースはないのでしょうか？

ジーン：相続は明るいニュースかもしれません。世代間の富の移動に注目すると、その大部分は最終的に女性に流れます。両親はもちろん、寿命の関係で夫からも相続する可能性が高いからです。

今後、数十年のあいだに、女性にかなりの富が渡ることになるでしょう。この富の移動に関してまだわからないのは、いったいどれだけのお金が渡るかということです。

親の世代は以前よりもはるかに長生きですし、認知症を含めてかなりの医療費を必要とします。世代間の富の移動がなされる前に資産が尽きるかもしれません。



リタイア生活の準備において女性が気をつけること

クリスティン：生涯年収の低さ、子育てや親の介護、そして長寿といった障害によって、女性は男性よりも老後資金に困る可能性が高くなります。生涯を通じて経済的に困窮しないよう、女性がやっておくべきことはなんでしょう？

ジーン：退職の5年から10年前に、リタイア準備がどこまで進んだかをチェックしましょう。貯蓄はどのくらいあるか、資産形成のスピードはどうか、退職時にどのくらいの資産ができそうかを見積もるのです。

いつごろから仕事量を減らしたいですか？ リタイア生活の支出も掌握しないといけません。毎年、どのくらいの出費がありそうですか？ どんな生活を希望しますか？ どこに住む予定ですか？ そうやって自問自答することで状況を把握します。

女性の場合、リタイアの直前に生活を一変させるような変化が起きやすいため、早いうちからそうしたことを考えておく必要があります。リタイア後も1年か2年、余分に働ければ経済的に大きな差が生まれます。

社会保障年金の受給開始を繰り下げるのも効果絶大で、とりわけ高い給料をもらっているパートナーが繰り下げ受給をすると、家計に入るお金が一挙に増えます。

リタイア後の早い段階で小さな家に引っ越したり、家を担保にお金を借りたりすることもできます。自分でコントロールできることに集中し、利用できるさまざまな手段を比較検討することは、女性だけでなく男性にとっても非常に有効です。

リタイア後の生活についてこれまでパートナーと話し合ったことがなく、老後のビジョンがばらばらの場合も、まずは自分でコントロールできることに集中してリタイア生活を考えましょう。

必ずしもお金の計算から始める必要はありません。大きなビジョンを持つところから始めても問題ないのですが、それが現実的に実行可能かどうか、また実行するためにどのようなステップを踏まなければならないかを考える際は経済的な裏づけが必要になります。

将来、必要な医療費について考えることも大事で、長期介護保険などを契約するかどうかも検討しましょう。



クリスティン：先ほど、女性は男性よりも寿命が長いので社会保障年金を繰り下げ受給することが大事だとおっしゃいましたね。となると女性は、個人年金保険を契約することも検討したほうがよいでしょうか？

ジーン：社会保障年金の不足分を補う収入があるかどうかが問題になります。もしないのなら、寿命が長い分、個人年金保険などの追加収入は検討する価値があると思います。

生涯所得同盟（訳注：Alliance for Lifetime Income、退職後の所得戦略について普及教育をする非営利団体）が掘りさげて調査しているのですが、生涯続く収入源に安心感を覚えるのは男性よりも女性だそうです。女性は入ってくるかどうかわからない大金よりも、安定した収入により魅力を感じやすいのかもしれません。

クリスティン：安心感を大事にするのはわかる気がします。個人年金保険で、これはいいと思う商品はありますか？

ジーン：購入時の金利や年齢によっても変わってきますが、私はシンプルでわかりやすい商品が好きです。個人的には譲渡性預金と同じように即時年金をラダー型運用（訳注：満期の異なる商品に同額ずつ投資すること。リスクを回避しながらある程度のリターンを得られる）するのがお勧めです。

今後数年のうちに長期介護保険と個人年金保険を組み合わせたタイプの商品が増えると思いますが、それもかなり魅力的だと思います。

クリスティン：長期介護費用についてもう少し訊ききたいのですが、女性は配偶者より（少なくとも2年以上）長生きするといわれています。女性にとって長期介護計画はとくに重要です。

なぜなら配偶者の介護者になることが多い反面、自分の介護をしてくれる人がいるとはかぎらないからです。ただ長期介護保険の掛け金は男性より女性のほうが高額ですよね。購入するかどうか、判断に迷ったときはどうすればいいでしょう？

ジーン：たしかに女性のほうが男性よりも掛け金が高額ですが、女性のほうが必要性が高いです。今年は長期介護保険の保険料が軒並み値上がりして、私もアメリカ退職者協会の依頼でコラムを執筆しました。

値上がりした保険料を支払うべきか、解約すべきか、保障内容を見直して保障を減らすべきか悩んでいますという手紙を大量にもらいました。

私のアドバイスは、もしパートナーも長期介護保険の契約をしていて、どちらの保険料も値上がりしたのなら、男性は保障内容を見直すのもありかもしれないというものです。でも女性は保障を減らしたり、インフレ特約をやめたりしないほうがいいです。あとになって悔やむことになりかねないので。

それから未婚女性は長期介護保険がぜったいに必要です。子どもなど介護してくれそうな人が周囲にいないなら長期介護保険はマストだと思います。既婚女性の多くも配偶者より長生きしますから、最終的にはひとりです。

それでも子や孫がいる場合は未婚女性ほどの緊急性はありません。しかし家族に介護してくれそうな人がいない場合で、高いレベルの介護を受けたいと思うなら、長期介護保険には加入したほうがいいでしょう。

長期介護保険は掛け金が高いから無理とあきらめてしまう人も多いですが、あらゆる条件を備えた高い保険でなくてもいいので、なんらかの保険に入っておくと将来の選択肢が増えます。

