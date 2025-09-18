木村文乃さん主演で、教師とホストの純愛を描いたドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、木曜午後10時〜、TVer、FODなどで見逃し配信中）の最終話が9月18日に放送される。

【写真】専門学校入学を目指すカヲルだが…

裕福だけれど厳格で窮屈な家庭で育った真面目な高校教師・小川愛実（木村文乃）。貧しい家庭で育った文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に出会い、言葉や社会について教えていく秘密の“個人授業”を行うことに。次第に距離を縮めていく2人だが、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく２人を襲い――。

脚本は、ドラマ『白い巨塔』、『昼顔』シリーズの井上由美子さん。主題歌はレイニの『Spiral feat. Yura』

＊以下、9月18日放送回のネタバレを含みます。

最終話あらすじ

様々な困難を乗り越え、互いの側にいることを選んだ小川愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）。カヲルは愛実のサポートを受けて専門学校への入学を目指していた。



（『愛の、がっこう。』／(c)フジテレビ）

佐倉栄太（味方良介）は、３年葵組の生徒に愛実が退職したことを伝える。

動揺する生徒たち。佐倉は教頭の植野憲子（今藤洋子）に、愛実が生徒に直接挨拶することはできないかと願い出る。数日後、愛実は生徒たちと対面する…。

入学試験の日…

入学試験に向けて真剣に取り組むカヲルをねぎらう愛実。

以前“お別れ遠足”で行った三浦海岸の花火大会が数年振りに復活すると知った愛実は、食堂に忘れてきた日傘を花火大会の日に二人で取りに行かないかと提案する。

そして、専門学校の入学試験の日がやってきた。10代の若者に囲まれて試験を受けるカヲルは、学力試験、作文、面接と一生懸命に取り組んでいく。



（『愛の、がっこう。』／(c)フジテレビ）

愛実とカヲル、二人の愛は、どのような結末を迎えるのか―。