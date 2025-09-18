SAMANTHAVEGA,秋冬新作♡リボン＆ファーで魅せるガーリーバッグ
サマンサベガから、2025年秋冬コレクション vol.3が登場♡「GIRL, Lady It‘s me」をテーマに、自分らしさを大切にしたガーリーなバッグが揃いました。大人気のロゴテープバッグや、ふんわりファーとシフォンリボンを組み合わせた新作バッグ、スクエアリボンリュックなど、秋冬のコーデにぴったりな可愛いアイテムで、毎日を華やかに彩ります♪
ロゴテープチェックハンドバッグで秋冬コーデ
ロゴテープチェックハンドバッグ
起毛素材に大きめチェックをあしらった「ロゴテープチェックハンドバッグ」17,600円（税込）は、black/light blue/pinkの3色展開。
カジュアルにもフェミニンにも合わせやすく、秋冬のコーデに柔らかく馴染みます♡
ROSIER by Her lip toのポップアップ開催♡新宿で限定アイテム先行発売
韓国ガーリーなファーバッグで大人可愛く
シフォンリボンファーワンハンドルショルダーバッグ/シフォンリボンファーハンドバッグ
「シフォンリボンファーワンハンドルショルダーバッグ」14,300円（税込）、「シフォンリボンファーハンドバッグ」15,400円（税込）は、pink/black/white/light blueの4色展開。
ファー素材×シフォンリボンの唯一無二デザインで、デイリーに華やかさをプラス♪
リボン＆実用性を兼ねたスクエアリュック
スクエアリボンリュック
「スクエアリボンリュック」20,900円（税込）は、white/black/pinkの3色展開。
柔らかく見えるディテールやサイドリボンが可愛らしく、収納力も◎。
ハンドバッグ/ショルダーバッグ
ハンドバッグ19,800円（税込）やショルダーバッグ18,700円（税込）も、取り外し可能リボンチャーム付きで上品に使えます♡
SAMANTHAVEGA秋冬バッグでガーリーに彩ろう♡
サマンサベガ2025秋冬コレクション vol.3では、多彩なガーリーバッグが揃います。
ロゴテープチェックハンドバッグ17,600円、シフォンリボンファー14,300円～15,400円、スクエアリボンリュック20,900円、ハンドバッグ19,800円、ショルダーバッグ18,700円など。
公式オンラインショップでも購入可能で、秋冬のデイリーコーデを華やかに彩ってくれます♡