バービー、1歳娘＆イケメン夫との家族ショット公開「真っ黒だった脇もウオールナット材くらいの茶色に」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは9月18日、自身のInstagramを更新。家族のほほ笑ましい姿を披露しました。
また「娘が誕生日して1年。去年の今頃は真っ黒だった脇もウオールナット材くらいの茶色になりました」と、明かしています。
「穏やかな優しい笑顔が素敵で」バービーさんは「今年の夏、何回『暑い』と言いましたか？ 私は数え切れません」「夏後半の思い出を投稿するよ 昼寝をしたり、高輪のNEWoManにいってみたり、a-nationにいったりと充実した夏を過ごせました」とつづり、6枚の写真を投稿。1、2枚目はバービーさんと娘が昼寝をする姿、6枚目はバービーさんとイケメンな雰囲気漂う夫が寄り添う姿です。
さらに「#葉物野菜と牛乳と片栗粉」とハッシュタグが付いており、夫からは「長い方のラップは買って帰るね」とコメントが。ハッシュタグは買い物リストだったようで、ほほ笑ましいやりとりが見られます。
