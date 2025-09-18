お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは9月18日、自身のInstagramを更新。1歳の娘と夫との家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：バービーさん公式Instagramより）

お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは9月18日、自身のInstagramを更新。家族のほほ笑ましい姿を披露しました。

「穏やかな優しい笑顔が素敵で」

バービーさんは「今年の夏、何回『暑い』と言いましたか？　私は数え切れません」「夏後半の思い出を投稿するよ　昼寝をしたり、高輪のNEWoManにいってみたり、a-nationにいったりと充実した夏を過ごせました」とつづり、6枚の写真を投稿。1、2枚目はバービーさんと娘が昼寝をする姿、6枚目はバービーさんとイケメンな雰囲気漂う夫が寄り添う姿です。

また「娘が誕生日して1年。去年の今頃は真っ黒だった脇もウオールナット材くらいの茶色になりました」と、明かしています。

さらに「#葉物野菜と牛乳と片栗粉」とハッシュタグが付いており、夫からは「長い方のラップは買って帰るね」とコメントが。ハッシュタグは買い物リストだったようで、ほほ笑ましいやりとりが見られます。

ファンからは、「本当に暑い毎日でしたね」「穏やかな優しい笑顔が素敵です」「微笑ましいショットがいっぱい」「タグは買い物リストなのか…さらにつーたんが忘れているものをフォロー」「素敵夫婦」と、称賛の声が相次ぎました。

家族海外旅行ショットも

自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開しているバービーさん。8月18日の投稿では「ホリデイでマレーシアに来ています」とつづり、家族と一緒に行った海外旅行の様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)