好き＆行ってみたい「岡山県のダム」ランキング！ 2位「旭川ダム」、わずか1票差の1位は？【2025調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月26日〜9月2日の期間、全国10〜60代の男女224人を対象に、「ダム（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい岡山県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「先輩がSNSであげてて行ってみたいと思った」（20代男性／大阪府）、「ダムの周辺では春には桜、秋には紅葉が美しく咲き、ダムとのコラボレーションが美しいから」（20代男性／京都府）、「花見やバス釣りを楽しめるから」（60代男性／千葉県）、「岡山なのに旭川と思ったからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「近くに湯原温泉やアウトドア施設があり、観光や日帰り旅行とセットで楽しみやすい」（50代男性／東京都）、「ダムカードがもらえた。近隣には温泉施設もあり、お出かけにちょうどよい」（40代女性／岡山県）、「湯原温泉のすぐそばに位置し、温泉とダムが一度に楽しめるユニークな立地が魅力です。特に『砂湯』と呼ばれる露天風呂からダムを眺められる体験は全国的にも珍しく、他では得られない特別感があります。ダム湖周辺は自然も豊かで、四季ごとの景観やアウトドアも満喫できるため、観光と温泉を組み合わせて楽しめるスポットとして行ってみたいです」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
2位：旭川ダム／26票旭川ダムは、岡山市中心部からのアクセスが良好でありながら、豊かな自然に包まれた癒しの空間。周辺には、バスフィッシング用のレンタルボートを提供し、ダムカレーやジビエコロッケといったご当地グルメを味わえるレストランが入る「旭川観光センター」もあります。春には桜が咲き誇り、秋には紅葉が水面に映えるなど、季節の移ろいを身近に感じられるのも魅力の1つです。日常の延長でふらっと訪れられる自然スポットとして、地元の人々に根強く愛されています。
1位：湯原ダム／27票真庭市にある湯原ダムは、すぐそばに湯原温泉が湧き出る珍しい立地で、温泉とダムが共存する景観が訪れる人々に強い印象を残します。とりわけ有名なのが、ダムのすぐ下に広がる「砂湯」と呼ばれる天然露天風呂。開放感あふれるロケーションでの湯浴みは格別です。ダムの巨大な堤体と温泉街が一体となった風景は全国的にも珍しく、観光としての満足度も高め。温泉好きにも景観好きにも楽しめる、岡山ならではのユニークなスポットです。
