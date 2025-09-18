Photo: 小野寺しんいち

万博にまだ行っていない皆さん。ぶっちゃけ、万博ってどう思いますか？

実は筆者、行く前は結構、斜に構えてました。

日々目に留まるネガティブなニュース。そして何より、そこら中で最新テクノロジーに触れられる展示会はやっているし、ネットでも簡単にアクセスできる現代に、なんでわざわざ夢洲まで行く必要があるのかと。

でも、今回行ってみて、正直「なんでもっと早く関心を持たなかったんだろう」と後悔するほど、行ってよかったと思いました。

そんな私が感じた万博の魅力、共有してみたいと思います。

世界旅行をサクッとできる

万博の魅力の一つが、世界中から集まったパビリオン。

Photo: 小野寺しんいち アメリカ館

アメリカ、フランス、中国、さらにはトルクメニスタンといったあまり馴染みのない国までたくさんの国が出展しています。どれもお国柄が反映されていて、見た目も展示も匂いまでもまるで違う。1日で、世界旅行に来た気分になるような楽しさがあります。

Photo: 小野寺しんいち フランス館

パビリオンの外観は非常に個性豊か。巨大ディスプレイ2枚張りのドーンっとしたザUSAな感じのアメリカ館、彫刻が置かれ布で包まれたオシャレなフランス館、巻物を広げた形をモチーフにした中国館、イスラム建築が映えるアゼルバイジャン館など、こんなに国ごとに感性って違うものかと驚きます。

Photo: 小野寺しんいち アゼルバイジャン館

そして中に入れば、その国の文化がギュッと詰め込まれた展示があり、一瞬にして現地を訪れた気分に。その国の人たちがスタッフをしているのも、そんな雰囲気を盛り上げます。

Photo: ヤマダユウス型 サウジアラビア館

石造りのサウジアラビア館は、神秘的でアラビアの世界に迷い込んだよう。オーストラリア館は、現地の豊かな自然を再現しています。タイ館では、入った瞬間にタイ料理のいい匂いが。

日本で開催されているのに、その国々の物を使っているためか、室内の質感や匂いまで、各国異なっているのが面白い。

Photo: ヤマダユウス型 オーストラリア館

また、日本人には馴染みのない国に触れられるのも万博ならではです。たとえば、トルクメニスタン館。トルクメニスタンが身近な日本人ってどんだけいる!?

Photo: 小野寺しんいち トルクメニスタン館

トルクメニスタン館は壮大で印象的な映像で始まる一方、歴史、風土、文化、日用品、テクノロジーなどが素朴に展示されていて、一気に親近感湧きました。

Photo: K.Yoshioka トルクメニスタン館で流れている映像

Photo: 小野寺しんいち トルクメニスタン館の展示

それに、各パビリオンに併設されたレストランもおすすめです。

今回は人生で初めてセルビア料理を食べてみました。

Photo: 小野寺しんいち チェヴァピ、ピタ サ メソム、ヨーグルトサラータ

ケバブ風料理「チェヴァピ」、ミートパイの「ピタ サ メソム」、ヨーグルトのサラダ。

中東とヨーロッパの狭間のような料理？ 美味い！ 日本にセルビア料理を食べられるところってあるんでしょうか？ そんな料理に出会えるのも魅力です。

いつか来る未来を先取る

第一回目にあたる1851年のロンドン万博の水洗トイレから始まり、1900年のパリ万博で展示されたエスカレーター、1970年の大阪万博で登場した動く歩道やワイヤレス電話、2010年の上海万博のEVの大規模導入など、万博は今の私たちが当たり前のように使っているテクノロジーの"先駆け"を発表する場としも続いてきました。

万博は、まさに未来の実験場。どうなるかわからないけど、いつか実現できるかもしれない、そんな未来を見せてくれるワクワクが溢れる場所です。

すでに製品化された、あるいは生産の目処が立ったプロダクトが並ぶ、ビジネス向けの展示会とは、そもそもの目的で一線を画すわけですね。

今回の万博でも、そんな未来を覗くことができました。

Photo: 小野寺しんいち 空飛ぶクルマ

空を当たり前のように自由に飛んで移動できたら、どんなに便利で楽しいでしょう。空飛ぶクルマのブースでは、実際の飛行を見ることがで、没入型のシアターでは、大阪の地で空飛ぶクルマが実現したらどうなるか、ひと足先に体験することができました。

Photo: ヤマダユウス型 PASONA NATUREVERSEのiPS心臓

「PASONA NATUREVERSE」には、生きた細胞によって実際に鼓動する「iPS心臓」が展示。

iPS細胞からできた｢ミニ心臓｣。その注目度は、まるで“月の石”

Photo: ヤマダユウス型 ミライ人間洗濯機

「大阪ヘルスケアパビリオン」では、入るだけで身体を洗浄してくれる「ミライ人間洗濯機」を実際に使うことができます。

1回7000万円のお風呂を、万博で体験。座ってるだけで入浴も癒やしも完了。

Photo: 小野寺しんいち NTTパビリオンのPerfumeのライブ

未来のライブは、場所を選ばずどこにいても体験できるようになるのかも。NTTのブースでは離れた場所でパフォーマンスをしているPerfumeを、空間ごと万博会場に転送してしまいました。2D映像とは全く異なる、立体感があり、振動まで送れる技術。未来のライブ体験だけでなく、未来のコミュニケーションのあり方まで垣間見れます。

万博で“Perfumeのライブ”を見る前に、絶対に知っておきたいこと

こうした体験をするなら、民間パビリオンがおすすめです。各社、目下開発中のテクノロジーから今できることの粋を集め、大きな夢を語ります。

スマホ、インターネット、電気自動車。すでに便利な世の中ですが、まだまだそんなもんじゃない。これからの未来はもっと面白くて、もっと驚きに溢れたものになる。そんな希望を抱ける時間になりました。

人類が歩みたい道を共創する

かつては、世界中の国が集まり、自国の産業、技術力を世界にアピールする場としての役割を担っていた万博は、国力を示す場という意味合いが強まった冷戦期を経て、現在では地球規模の課題と人類がどう向き合っていくかを考える場となりつつあります。

「自然の叡智」がテーマだった2005年の愛・地球博では、環境問題への懸念を背景に、人間と自然の共生が提唱されました。

2020年のドバイ万博では、「Connecting Minds, Creating the Future（心を繋ぎ、未来を創る）」をテーマに、どうすれば人類がより良い未来社会を創造できるのか、国を超えた協力体制を築くことの重要性や、持続可能な未来型の都市モデルなどが発信されました。

2025年の大阪・関西万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。SDGsやウェルビーイングの文脈で「いのち」を中心に据え、万博全体が構成されています。

Photo: 小野寺しんいち null²

AIが急速に発展する今、私たちは生産性の爆発的向上による恩恵と、これまでの社会基盤の変革という緊張関係の中にいます。そんな時代に、人間はどうあるべきか、落合陽一氏の「null²」は問いかけます。

Photo: 小野寺しんいち ウーマンズ パビリオン

「ウーマンズ パビリオン」では、女性だけでなく、すべての人が自分らしく生きるとはどのようなことか、説明よりも体感できるアートとして来場者に訴えてきます。

豊かな人生において、心身ともに健康であり続けることは重要なテーマです。「大阪ヘルスケアパビリオン」では、健康を維持するためのさまざまな最新テクノロジーが展示されていました。

どれだけ発展しても、消えない争いや分断。そんな混沌の中にありながら、人類はどうやってよりよい未来を作っていくのか。市場原理の中ではなかなか語れない、「人類の進むべき道」を、共に考え、自分に取り込み、グローバルスタンダードとして世界に発信していく場所としての意味も、万博にはあるのだと強く感じました。

万博は、人間と社会、地球、そして自分を見つめ直す機会

Photo: 小野寺しんいち

普段忙しく仕事をしていると、気付かないうちに視野は狭まってしまいがち。

でも世界は広く美しく、可能性に溢れてます。

世間には未来を不安視するニュースが溢れていますが、同時に生活が今以上に便利になり、楽しくなる技術革新もたくさん芽を出そうとしています。

たまには、一度歩みを止めて、俯瞰的に地球と人間社会を見渡して、自分の人生も見つめ直してみる。万博は、そんな機会にもなるのだと思います。

何かと未来に対して悲観しがちな昨今だからこそ、未来へのワクワクと、人間が持つ本来的な美しさを、もう一度確かめに行くのも悪くない。

もし、万博にモヤっとしていたり、関心がなかったとしても、一回考えを置いてみて、とりあえず行ってみると、意外と楽しいもんですよ。

ぜひ、これから来る未来、確かめに行ってみてください。

Source: NTT, Expo 2020 Dubai, null², 大阪ヘルスケアパビリオン