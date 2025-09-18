「姿見れて安心」坂口健太郎、騒動後のオフショット公開に反響！ 「反省しましたか？」辛辣な声も
俳優の坂口健太郎さんは9月18日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開しました。
【写真】坂口健太郎、オフショットに反響！
コメント欄では、「お二人の姿、神々しくてまぶし過ぎ」「姿見れて安心したよ」「いつもと変わらない笑顔が見れてうれしい」「かっこいい」「ビジュ良過ぎやろ」「いつまでも応援してます」「『盤上の向日葵』楽しみ」といった応援の声が寄せられる一方で、「めっちゃ好きだからなんか信じられない…」「反省しましたか？」など、厳しい声も寄せられています。
(文:古原 美咲)
「いつもと変わらない笑顔が見れてうれしい」坂口さんは「#BIFF2025 #盤上の向日葵」とつづり、4枚の写真を投稿。韓国で行われたイベントでのオフショットを公開しました。俳優の渡辺謙さんとのツーショットで、スーツ姿で並ぶ2人の立ち姿は凛々しくかっこいい印象です。
「もうっカッコよ過ぎ」坂口さんは8月25日の投稿で、「Global OTT Awards 2025で、主演男優賞をいただきました」とつづり、授賞式のオフショットを公開。コメントでは、「おめでとうございます」「もうっカッコよ過ぎ」「これからも応援しています」との声が寄せられています。今後の坂口さんの活躍からも目が離せませんね！
